Kursmuster trüben sich ein

Seit den Korrekturtiefs aus Oktober 2022 hat der S&P 500 Index bis Anfang Dezember dieses Jahres um insgesamt 74 Prozent auf 6.099 Punkte zugelegt und damit sogar knapp das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement erreicht. Der Index wurde jedoch schon zuvor durch eine im März letzten Jahres etablierte Trendlinie sichtlich eingegrenzt, an der er zuletzt wieder gescheitert war und in der Folge auf eine Horizontalunterstützung um 5.878 Punkten zurückgefallen war. Ein genauerer Blick auf die Entwicklung seit Anfang November zeigt sogar eine SKS-Formation an, die an dieser Stelle als bärischer Vorbote zu interpretieren ist und bei Aktivierung eine längere Korrektur nach sich ziehen dürfte.

Verkaufsmarken klar definiert