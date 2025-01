Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 108,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,57 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihen etwas. Vor den Daten waren die Kurse noch in der Gewinnzone. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember unerwartet aufgehellt. So ist der Einkaufsmanagerindex ISM auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin einen leichten Rückgang der Aktivität. Die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wird so weiter gedämpft. Derzeit werden nur noch zwei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet./jsl/he