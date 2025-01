US-Märkte im Aufwind: DAX schwächelt trotz Airbus- und RWE-Gewinnen

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.926,28 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,14%. Ähnlich verhält sich der MDAX, der mit einem Rückgang von 0,42% auf 25.541,97 Punkte ebenfalls schwächer tendiert. Der SDAX hingegen kann sich leicht im Plus behaupten und steigt um 0,09% auf 13.842,71 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich mit einem Minus von 0,19% auf 3.418,15 Punkten schwächer. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes deutlich freundlicher. Der Dow Jones legt um 0,63% zu und erreicht 42.645,26 Punkte. Noch stärker zeigt sich der S&P 500, der mit einem Plus von 1,10% auf 5.932,43 Punkte klettert. Insgesamt spiegeln die heutigen Bewegungen die unterschiedlichen Marktstimmungen wider, wobei die US-Märkte von einer optimistischeren Anlegerstimmung profitieren, während die deutschen Indizes überwiegend Verluste hinnehmen müssen.Airbus führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.46% an, gefolgt von RWE mit 2.50% und Rheinmetall, das um 2.10% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.Im Gegensatz dazu verzeichnen Bayer und BMW einen Rückgang von jeweils -2.15%, während BASF mit -2.54% den stärksten Verlust unter den DAX-Werten hinnehmen musste. Diese negativen Entwicklungen belasten die Gesamtperformance des Index.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem Anstieg von 3.07% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 1.85% und Evotec, das um 1.74% zulegte. Diese Werte zeigen eine erfreuliche Tendenz und unterstützen das Wachstum im MDAX.Auf der anderen Seite steht ThyssenKrupp mit einem Rückgang von -2.94%, gefolgt von TUI mit -3.04% und Redcare Pharmacy, das mit -4.04% den stärksten Verlust im MDAX verzeichnet. Diese Flopwerte ziehen den Index nach unten.Im SDAX zeigt STO mit einem Anstieg von 2.62% die beste Performance, gefolgt von RENK Group mit 2.20% und Heidelberger Druckmaschinen, das um 1.79% zulegte. Diese Unternehmen tragen positiv zur Entwicklung des SDAX bei.KSB Vz. und Deutsche Euroshop verzeichnen beide einen Rückgang von -2.64% und -2.74%, während Kloeckner mit -2.84% den stärksten Verlust im SDAX hinnehmen musste. Diese Flopwerte belasten die Indexentwicklung.Im TecDAX hebt sich Evotec mit einem Anstieg von 1.74% hervor, gefolgt von PNE mit 1.61% und SUESS MicroTec, das um 1.40% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Technologiebereich.Eckert & Ziegler verzeichnet einen Rückgang von -1.91%, während Bechtle und TeamViewer mit -2.17% und -2.41% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte drücken auf die Performance des TecDAX.Im Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 3.74%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 1.88% und Amazon, das um 1.76% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance und stärken den Index. Merck & Co. verzeichnet einen leichten Rückgang von -0.28%, während Nike (B) und Cisco Systems mit -0.53% und -0.96% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen. Diese Flopwerte haben jedoch einen geringeren Einfluss auf den Index.Im S&P 500 sticht Vistra mit einem Anstieg von 7.70% hervor, gefolgt von NRG Energy mit 7.36% und Super Micro Computer, das um 5.89% zulegte. Diese Werte zeigen eine beeindruckende Performance und stärken den Index.Norwegian Cruise Line verzeichnet einen Rückgang von -2.35%, gefolgt von Carnival Corporation mit -2.36% und Molson Coors Beverage Registered (B), das um -2.48% fiel. Diese Flopwerte belasten die Gesamtentwicklung des S&P 500.