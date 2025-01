Grimm kritisiert Verlängerung des Kurzarbeitergelds

Holzfeld schrieb 05.12.24, 18:04

..wenn unsere SE in 2025 nur die Hälfte dessen macht was in 2024 passiert ist bin ich sehr zufrieden...dann sind die 100 € kein Problem. Ich schaue, wie bereits mehrfach erwähnt, immer Richtung GE Vernova..soweit ich weiss ist deren KGVe viel höher als das von SE und sind heute auch wieder gestiegen..tja..Strom und Gasnetze werden, n.m.M mindestens 2 Jahrzehnte laufen..was Gamesa macht wird man sehen..wenn die bis 2026, wie prognostiziert, nicht rentabel sind sollen die den Laden eben verkaufen...dann kommt Kohle in die Kasse.