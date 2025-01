CES 2025 JMGO präsentiert Zukunft der Projektoren mit KI-gesteuerter Innovation „Bright, Even in Sunlight" LAS VEGAS, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ - JMGO, ein führendes Unternehmen im Bereich der optischen Technologie, wird auf der CES 2025 seine neuesten Fortschritte bei Projektoren vorstellen. Am Stand 21636 im Las Vegas Convention Center präsentiert …