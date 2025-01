Aktien Europa Schluss Überwiegend Verluste Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich nachgegeben. Der EuroStoxx 50 schloss 0,94 Prozent tiefer bei 4.871,45 Punkten. In Zürich, wo am Freitag der erste Handelstag des neuen Jahres stattfand, legte der Leitindex SMI um 0,20 …