Megatrend Wasserstoff: Warum Plug Power und Nel bis zu 8,58 % gestiegen sind

Warum Nel und Plug Power in Schwierigkeiten gerieten

Aktien aus neuen Sektoren gelten oft als sehr hoffnungsvoll, da die zugehörigen Geschäftsmodelle schnell wachsen. Im Zuge dessen steigen anfangs das Kaufinteresse und die Kurse. So war es in der Vergangenheit bei Solar-, Wind-, Cannabis- und bis Ende 2020 auch bei Wasserstoff-Aktien. Doch dabei kletterten auch die Bewertungen und Erwartungen in unrealistische Bereiche, sodass bereits leichte Enttäuschungen genügten, um einen großen Kursrückgang auszulösen.

Zu einem nachhaltigen Kursanstieg kommt es hingegen immer nur dann, wenn die jungen Unternehmen in absehbarer Zeit auch steigende Gewinne erwarten. So zogen beispielsweise Tesla-Aktien kurz vor Erreichen der Gewinnschwelle ab 2019 sehr stark an.

Wasserstoff-Unternehmen wie Nel und Plug Power trafen die Folgen der geopolitischen Auseinandersetzungen in den vergangenen drei Jahren zudem besonders stark. So führte die hohe Inflation zu ungeplanten Kostenanstiegen und somit zu Rekordverlusten.

Hinzu kamen schnell steigende Zinsen, die einerseits das Wachstum bremsten und anderseits die Kosten weiter erhöhten.

Heute scheint die Euphorieblase weitgehend geplatzt zu sein. So notieren Plug-Power- und Nel-Aktien derzeit nur noch zu Kurs-Buchwert-Verhältnissen von 0,7 beziehungsweise 0,95 (03.01.2025). Zukünftig wird es den Unternehmen somit deutlich leichter fallen, die nun geringen Erwartungen zu übertreffen.

Gründe für den heutigen Kursanstieg

Die Demokratische Partei um Joe Biden unterstützt grüne Wasserstoff-Projekte ausdrücklich.

Nun hat sie die Auflagen für Steuervergünstigungen weiter gelockert, nachdem die betroffenen Unternehmen zuvor Beschwerde wegen einer Benachteiligung eingereicht hatten.

Bidens Klimagesetz enthält deshalb jetzt eine Sonderregelung, sodass auch die Wasserstoff-Produktion mittels Kernkraft, Erdgas und Methan mit CO2-Abscheidung als auch mithilfe von erneuerbarem Erdgas (z. B. aus Kläranlagen) für die Steuervergünstigungen von bis zu drei US-Dollar je Kilogramm Wasserstoff infrage kommen.

Folgt jetzt eine Trendwende bei Wasserstoff-Aktien?

Der Markt für grünen Wasserstoff bleibt trotz dieser positiven Meldung weiterhin schwierig.

So zeigt sich der neu gewählte US-Präsident Donald Trump als ausgesprochener Gegner der erneuerbaren Energien, die für die emissionsfreie Wasserstoff-Produktion Voraussetzung sind. Er könnte nach Amtsantritt alle bisherigen Unterstützungen wieder streichen.

Eine nachhaltige Trendwende wird bei den Wasserstoff-Aktien nur dann eintreten, wenn sich die Verluste der Unternehmen verringern und die Gewinnschwelle näher rückt. Für die nahe Zukunft ist beides eher unwahrscheinlich, auch wenn sich die Umstände auch jederzeit schnell ändern können.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion