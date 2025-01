Die Grenzen der Heimkino-Projektionstechnologie erweitern

Las Vegas (ots/PRNewswire) - LAS VEGAS, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ - Valerion,

der Innovator in der Heimprojektionsbranche, definiert die Zukunft der

Unterhaltung neu, indem er Hollywood-Standard direkt in die Haushalte bringt.

Mit dem beispiellosen Erfolg der VisionMaster-Serie wurde Valerion zum

meistfinanzierten Projekt des Jahres 2024 auf Kickstarter und sammelte mehr als

10,7 Mio. USD - der höchstfinanzierte Projektor in der Geschichte des

Crowdfunding. Auf der CES 2025 wird Valerion das Flaggschiff VisionMaster MAX

und das bahnbrechende External Lens Concept vorstellen und die gesamte

VisionMaster-Serie präsentieren, die neue Maßstäbe für die Home

Entertainment-Technologie setzt.



VisionMaster MAX Weltpremiere auf der CES 2025







Heimkino-Projektor mit Kinoqualität. Er verfügt über das professionelle

OpticFlex-Objektivsystem mit optischem Zoom, vertikaler Objektivverschiebung und

dynamischer Blende für ein vollständig anpassbares Seherlebnis. Mit 3.000

ISO-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 15.000:1 dank EBL-Technologie und 110 %

Rec. 2020-Farbraum liefert der MAX eine außergewöhnliche Bildqualität. Er kann

bis zu 300 Zoll projizieren und schafft so ein theaterähnliches Erlebnis zu

Hause. Durch die Integration von Dolby Vision, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode und

Active 3D garantiert der VisionMaster MAX eine unvergleichliche visuelle

Leistung. Die innovative äußere Linse des VisionMaster Max erweitert die

Wurfweite und bietet so eine noch größere Vielseitigkeit.



Heimkino- und Gaming-Lösungen der nächsten Generation



Valerion wird ein 220-Zoll-4K-Heimkinosystem mit IMAX Enhanced, Dolby Vision,

einem Kontrastverhältnis von 15.000:1 und Dynamic Tone Mapping (DTM) für

kinoreife Bilder präsentieren. Die Gaming-Demonstration zeigt eine extrem

reaktionsschnelle Latenzzeit von 4 ms. Valerion wird auch ein tragbares

Gartenkino vorstellen, mit dem Sie einen Filmabend im Freien erleben können,

ohne das Haus verlassen zu müssen. Darüber hinaus verwandelt Valerion

alltägliche Räume und macht aus Schlaf- und Wohnzimmern luxuriöse

Unterhaltungszentren.



Details der CES 2025:



- Datum: 7. bis 10. Januar 2025

- Ort: Las Vegas Convention Center (LVCC), Zentrale Halle, Stand 21614



Verfügbarkeit:



Die VisionMaster-Serie kann weltweit vorbestellt werden und wird ab Februar 2025

ausgeliefert. Besuchen Sie die Valerion-Website und sichern Sie sich einen

exklusiven Preisnachlass von 500 USA (außer MAX-Modell).



Informationen zu Valerion:



Valerion hat sich auf Heimkino-Projektoren spezialisiert und bietet mit

fortschrittlicher RGB-Lasertechnologie und präzisionsgefertigten Linsensystemen

das ultimative Kinoerlebnis. Die VisionMaster-Serie, unser Flaggschiff, setzt

neue Maßstäbe für innovative Heimkinosysteme. Wir haben uns der herausragenden

Qualität des Home Entertainment verschrieben und nutzen modernste Technologien,

um ein unvergleichliches, intensives Fernseherlebnis zu bieten.



mailto:marketing@valerion.com



https://www.valerion.com/



Medienkontakt:



marketing@valerion.comwww.valerion.com View original

content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valerion-stellt-den-vis

ionmaster-max-auf-der-ces-2025-vor-die-grenzen-der-heimkino-projektionstechnolog

ie-erweitern-302341203.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178121/5942522

OTS: Valerion







