RoboSense stellt KI-Robotik-Strategie und Spitzeninnovationen beim globalen Launch Event 2025 vor

Las Vegas (ots/PRNewswire) - RoboSense, ein bahnbrechendes Unternehmen für

KI-gesteuerte Robotertechnologie, veranstaltete die weltweit erste globale

Online-Einführungsveranstaltung für KI-Robotik im Jahr 2025, "Hello Robot". Die

Veranstaltung markierte einen entscheidenden Moment in der Entwicklung des

Unternehmens, indem sie seine strategische Vision als globale

Robotik-Technologieplattform vorstellte und bahnbrechende Errungenschaften

enthüllte. Zu den Höhepunkten gehörten eine Reihe innovativer Produkte, die auf

der CES 2025 erstmals vorgestellt werden, die vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas

stattfindet.



Neudefinition der Identität und Fähigkeiten von RoboSense







beispiellose Expertise in der LiDAR-Entwicklung und intelligenten Robotik

bewiesen. Auf der Veranstaltung wurde der Prototyp des humanoiden Roboters von

RoboSense vorgestellt, eine universelle Entwicklungsplattform, die das

tiefgreifende Verständnis des Unternehmens für intelligente Robotik

verdeutlicht. Diese umfassende Plattform bildet die Grundlage für künftige

Fortschritte in den Bereichen Vision, taktile Wahrnehmung, Mobilität und

Manipulationslösungen.



Ein volldigitales Zeitalter für LiDAR



Im Mittelpunkt der RoboSense-Präsentation standen drei hochleistungsfähige

digitale LiDAR-Produkte, die sowohl für Automobil- als auch für

Robotikanwendungen entwickelt wurden. Diese Innovationen markieren den Übergang

zu einer vollständig digitalisierten LiDAR-Ära, in der beispiellose Durchbrüche

in Bezug auf Größe, Auflösung und Präzision erzielt werden:



1. EM4 - Revolutionierung des Automobilmarktes



Das EM4 ist das weltweit erste "Thousand-Beam"-Digital-LiDAR für Fahrzeuge mit

extrem hoher Reichweite. Mit 1080 Strahlen und einer Erfassungsreichweite von

bis zu 600 Metern bietet EM4 Fahrzeugen 1080P hochauflösende 3D-Wahrnehmung und

erweitert damit die Grenzen des fortschrittlichen intelligenten Fahrens und der

vollautonomen Fähigkeiten.



2. E1R - Ein Durchbruch beim Robotik-LiDAR



Das E1R ist das weltweit erste digitale Festkörper-LiDAR für die Robotik.

Entwickelt mit Zuverlässigkeit auf Automobilniveau , verfügt es über die

proprietären SPAD-SoC und 2D VCSEL Chips von RoboSense. Mit seiner kompakten

Blende und 120° × 90° ultraweitem Sichtfeld eignet sich das E1R hervorragend zur

Hindernisvermeidung, Kartierung und Navigation und unterstützt industrielle,

kommerzielle und intelligente Roboter in verschiedenen Einsatzumgebungen.



3. Airy - Hemisphärische Vision für die Robotik



Das Airy ist das weltweit erste 192-zeilige hemisphärische digitale LiDAR





