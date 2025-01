Grounded People Apparel will mit seinem neuen „Oyum Snap“-System den Schuhmarkt revolutionieren und meldet dessen Markenanmeldung und bereitet den Patentschutz vor

VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 3. Januar 2025 / IRW-Press / Grounded People Apparel Inc. („Grounded“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SHOE), (OTCQB: GPAIF), (FWB: K1G, WKN: A3DVB1), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das „Oyum Snap“-System (die „Technologie“), eine unternehmenseigene Innovation zur individualisierten Anpassung, entwickelt, und so plant, den Schuhmarkt zu revolutionieren. Das Unternehmen hat die Eintragung eines Warenzeichens beantragt und ist dabei, sich den Patentschutz für diese Technologie zu sichern.

Das „Oyum Snap“-System ermöglicht es Kunden das Aussehen ihrer Schuhe durch austauschbare Elemente zu verändern. Diese Anpassungen beziehen sich hauptsächlich auf die Sohle, insbesondere im Fersenbereich. Die anpassbaren Elemente werden sicher über den proprietären „Oyum Snap“-Mechanismus befestigt, sodass Benutzer personalisierte Wörter, Farben und Designs anbringen und so an ihre persönlichen Vorlieben oder Bedürfnissen anpassen können. Diese austauschbaren Teile, die separat erhältlich sind, ermöglichen es Kunden, individuelle Designs oder Botschaften zu erstellen, die auf ihre persönlichen Vorlieben, karitativen Schwerpunkte oder besondere Anlässe zugeschnitten sind. Das Unternehmen strebt eine Zusammenarbeit mit einflussreichen Persönlichkeiten an, deren einzigartige Ausdrucksformen, Grafiken oder Slogans den Kunden zum Kauf angeboten werden.

Das modulare Design ermöglicht es außerdem, ein Paar Schuhe aufzupeppen oder neu zu definieren, was sie im Laufe der Zeit vielseitiger und attraktiver macht, weil so Erneuerungen möglich werden, die eine fortgesetzte Verwendung unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, das ‚Oyum Snap‘-System einzuführen, das eine neue Ära der Personalisierung und Anpassungsfähigkeit in der Schuhbranche darstellt. Diese Innovation wird nicht nur unsere Kunden in die Lage versetzen, sich auf einzigartige Weise auszudrücken, sondern sie unterstreicht auch unsere Mission praktische, benutzerorientierte Lösungen auf den Markt zu bringen“, so Max Justus, CEO von Grounded People.

Grounded People hat einen Rechtsbeistand damit beauftragt, das Verfahren der Patentanmeldung zu überwachen, damit die einzigartigen Design- und Funktionselemente des „Oyum Snap“-Systems geschützt werden. Dieser Schritt demonstriert den proaktiven Ansatz des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für moderne Fußbekleidung auszuloten.