Wie halten die das nur aus?

Wer wissen möchte, wie die Bevölkerung in Deutschland tickt, muss eigentlich nur an Silvester die Augen aufmachen. Und dazu ist es gar nicht erforderlich, die Bilder der migrantischen Sturmabteilungen bei ihrem Straßenkampf in der Innenstadt anzuschauen.

Ein Blick auf die saturierten Außenbezirke der Hauptstadt reicht bereits. Denn hier sieht man, wie das das Schwarzgeld in Eintracht mit dem Bürgergeld in die Luft geschossen wird und der Staat das hinterher dann alles wegfegen muss. Dafür darf der Staat dann im Gegenzug natürlich auch die Luft besteuern.

Auch ist klar zu erkennen, dass der normale Bürger keinerlei Vorstellung vom Krieg besitzt. Zum Glück können wenigstens einige noch die Uhr lesen, denn um Mitternacht nimmt das Geknalle tatsächlich leicht zu.

Der Kompass ist hingegen verloren gegangen. Und der Verstand ist ein Auslaufmodell, den ja ohnehin niemand mehr brauchen kann. Und die Fähigkeit zur Selbstreflexion liegt bereits längst auf dem Müllhaufen.

Wichtig ist auch, sich die Reden der Politiker anzuschauen. Was ich jedoch seit der Lügenrede unseres Kanzlers vor den Aufmärschen gegen rechts vor gut einem Jahr nicht mehr kann. Und bei unseren Bundespräsidenten kann ich mir nicht einmal mehr das Gesicht ansehen.

Was mich bei alledem jedoch durchgängig beschäftigt, ist die Frage, wie diese Leute es schaffen, nicht mit psychosomatischen Schmerzen zusammenbrechen?

Wer so viel lügt und betrügt müsste doch eigentlich die ganze Zeit über schreien, oder? Ich glaube, mich würde es innerlich zerreißen, müsste ich vor mir geben, was sie erzählen.

Aber diese Leute sind das sicherlich gewohnt und kennen gar nichts anderes. Können Menschen eigentlich auch im Inneren Hornhaut haben? Es scheint so.

Doch die Folterknechte in der menschlichen Geschichte haben ja wohl ihre Schreckendtaten selbst ebenfalls ganz passabel überlebt.

Was dann jedoch geschehen ist, halte noch für eine Nummer größer. Denn jede Lüge lässt sich ja stets so drehen, als beruhe sie auf einem Missverständnis. Und Steinmeier habe ich bestimmt sowieso immer falsch verstanden.

Doch dass alle diejenigen in den Medien und in der Politik, die seit Jahrzehnten von Demokratie und freier Meinungsäußerung reden, jetzt bei Elon Musk plötzlich so tun können, als gelte das selektiv überhaupt nicht, finde ich unverständlicher als alles, was ich in meinem Leben vorher gehört habe.

Das ist, als würden diese Leute plötzlich ihre Eier abwerfen, sodass sie durch ihre Hosenbeine auf die Straße kullern.

Dass man sich selbst belügen kann, das verstehe ich, weil hier die Instanz, die lügt und die, die belogen wird, identisch ist. Doch wie man eine so simple und selbsterklärende Tatsache wie freie Meinungsäußerung plötzlich bekämpfen kann, wenn man sich doch gleichzeitig für freie Meinungsäußerung einsetzt, das ist für einen Menschen, der in der Tradition der Aufklärung steht, nicht zu begreifen.

Unser Land wird gegenwärtig gelenkt von Fußballspielern, die den Ball mit beiden Händen mühsam über die Torlinie bugsieren und sich hinterher beim Schiedsrichter beschweren, dass er das Tor nicht gibt.

Ich warte jetzt nur noch auf die Ansage, dass noch vor der Wahl im Februar die Einheitspartei bei uns in Konkurrenz zu Elon Musk ein eigenes Raumfahrtprogramm entwickeln wird, um auf dem Mond Pilze zu züchten, die dann später auf der Erde in Biogasanlagen zu purer Energie werden.

Es gibt dabei wohl nur ein Problem, dass nämlich im nächsten Jahr ein großer Teil der Biogasanlagen wegen Unwirtschaftlichkeit von den Betreibern stillgelegt werden.

Viel wichtiger ist allerdings auch, dass wir ab Februar unbedingt eine schwarz-grüne Regierung haben müssen. Schließlich muss der Energieabsturz bald in Sack und Tüten sein und der Krieg gegen Russland begonnen werden.

2025 soll doch ein Erfolgsjahr werden.

Bernd Niquet

