Windows 12: Revolution oder Risiko? Alles, was Sie wissen müssen!

Ein zentrales Element von Windows 12 ist das Projekt "CorePC", das eine modulare Architektur verfolgt. Diese soll das Betriebssystem flexibler und sicherer gestalten, indem Systemdateien, Programme und Nutzerdaten in separaten Partitionen gespeichert werden. Dies ähnelt den Ansätzen von iPadOS und Android. Zudem plant Microsoft, Teile der Software in die Cloud auszulagern, was es Nutzern ermöglicht, auf weniger leistungsstarken Geräten zu arbeiten, während die Kompatibilität mit traditionellen Win32-Anwendungen erhalten bleibt. Allerdings wird Windows 12 höhere Hardwareanforderungen stellen, was eine Herausforderung für viele Nutzer darstellen könnte.

Microsoft steht vor einer bedeutenden Neuausrichtung mit der bevorstehenden Einführung von Windows 12, die voraussichtlich am 15. Oktober 2025 erscheinen wird. Dieser Termin fällt mit dem Ende des Supports für Windows 10 zusammen, was Millionen von Nutzern dazu zwingt, auf ein aktuelleres Betriebssystem umzusteigen. Windows 12 soll Windows 10 endgültig ablösen und wird als strategische Antwort auf die verlängerten Entwicklungszyklen von Microsoft betrachtet, insbesondere nach der Ankündigung von Windows 11 Version 24H2 und der Integration neuer KI-Funktionen.

In Deutschland sind die Auswirkungen besonders gravierend, da hierzulande noch etwa 32 Millionen PCs mit Windows 10 betrieben werden. IT-Sicherheitsexperten warnen vor den Risiken, die mit dem Support-Ende verbunden sind, da ohne Sicherheitsupdates die Gefahr von Cyberangriffen steigt. Experten raten den Nutzern, frühzeitig auf Windows 11 oder alternative Betriebssysteme wie Linux umzusteigen, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Zusätzlich investiert Microsoft in diesem Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, wobei mehr als die Hälfte in den USA fließen wird. Diese Investitionen sind Teil der Strategie, KI-Software in die gesamte Produktpalette zu integrieren, insbesondere nach der Partnerschaft mit OpenAI. Um den enormen Energiebedarf der Rechenzentren zu decken, plant Microsoft, ein stillgelegtes Atomkraftwerk in den USA wieder in Betrieb zu nehmen.

Insgesamt steht Microsoft mit Windows 12 vor der Herausforderung, Innovation und Praktikabilität in Einklang zu bringen. Der Erfolg des neuen Betriebssystems wird davon abhängen, wie gut es den Nutzern gelingt, sich an die neuen Anforderungen anzupassen und gleichzeitig die Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 423,4EUR auf Nasdaq (04. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.