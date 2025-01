Tesla 2024: Verkaufsrückgang und Herausforderungen für die Zukunft!

Im Jahr 2024 hat Tesla, der Elektroauto-Pionier unter der Leitung von Elon Musk, einen unerwarteten Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen verzeichnet. Mit insgesamt 1,79 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen blieb das Unternehmen hinter den 1,8 Millionen des Vorjahres zurück und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Dies markiert den ersten Rückgang der jährlichen Verkaufszahlen seit über einem Jahrzehnt. Trotz eines starken Schlussquartals, in dem Tesla 495.570 Fahrzeuge auslieferte, war dies nicht genug, um das angestrebte Jahreswachstum zu erreichen.

Das vergangene Jahr war für Tesla von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Ein Brandanschlag auf das Werk in Berlin, Lieferkettenprobleme und ein allgemeiner Rückgang im Elektrofahrzeugmarkt belasteten das Geschäft. Um Kosten zu senken, reduzierte Tesla im April die Belegschaft um mehr als 10 %, was zahlreiche Vertriebsmitarbeiter betraf. Dennoch hielt Musk an optimistischen Prognosen fest und kündigte für 2025 ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent an.