Apple senkt iPhone-Preise in China: Ein riskanter Schritt gegen Huawei! Apple hat in einem strategischen Schritt erstmals die Preise für iPhones in China gesenkt, um dem wachsenden Wettbewerb durch Huawei und der wirtschaftlichen Zurückhaltung der Verbraucher entgegenzuwirken. Vom 4. bis 7. Januar 2025 bietet der …