2024: Rekordbeschäftigung trifft auf wachsende Arbeitslosigkeit – Ein Widerspruch!

Im Jahr 2024 zeigt sich ein widersprüchliches Bild auf dem deutschen Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Beschäftigungszahlen auf einem Rekordhoch von 46,1 Millionen Menschen gestiegen, was einem Anstieg von 72.000 Personen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies entspricht einem Wachstum von 0,2 Prozent. Dennoch ist das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren, insbesondere 2021 und 2022, deutlich langsamer geworden. Gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbslosen um 179.000 auf insgesamt 1,5 Millionen, was einem Anstieg von 13,4 Prozent entspricht.

Die Beschäftigungszuwächse konzentrieren sich vor allem im Dienstleistungssektor, wo 75,5 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten. Besonders stark war das Wachstum in den Bereichen öffentliche Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit, während es im produzierenden Gewerbe und Baugewerbe Rückgänge gab. Die Prognosen für die deutsche Wirtschaft sind jedoch wenig optimistisch. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet für 2025 lediglich ein Wachstum von 0,1 Prozent, während die KfW ihre Prognose auf 0,5 Prozent senkte.