Lang & Schwarz: Rekordgewinne 2024 – 108 Millionen Euro im Handel!

Der Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hebt hervor, dass sowohl die Umsätze als auch die Anzahl der Geschäfte im Jahr 2024 kontinuierlich gesteigert werden konnten. Im vierten Quartal wurde ein Handelsvolumen von 54,6 Milliarden Euro erreicht, und die Anzahl der Trades stieg auf 20 Millionen. Dies markiert das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Die positive Entwicklung ist auf ein insgesamt günstiges Börsenumfeld und spezielle Marktbewegungen im Jahr 2024 zurückzuführen. Zudem betont der Vorstand, dass die Investitionen in die technische Infrastruktur des Unternehmens sich als vorteilhaft erwiesen haben, da die Systeme den Anstieg der Geschäftstätigkeit problemlos bewältigen konnten.

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat im vierten Quartal 2024 ein bemerkenswertes Ergebnis aus der Handelstätigkeit erzielt, das sich auf 38 Millionen Euro beläuft. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023, in dem das Ergebnis lediglich 11 Millionen Euro betrug, stellt dies einen signifikanten Anstieg dar. Für das gesamte Jahr 2024 wurde ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von 108 Millionen Euro erzielt, was ebenfalls eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 42 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Diese Zahlen basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen.

Lang & Schwarz, gegründet 1996 und an der Frankfurter Börse notiert, ist auf die Emission von Hebelprodukten, Themen- und wikifolio-Zertifikaten spezialisiert. Die Handelsaktivitäten finden sowohl an der Börse Stuttgart als auch außerbörslich statt. Das Unternehmen ist als Market Maker auf verschiedenen Handelsplätzen aktiv und gilt mit etwa 30.000 quotierten Produkten und über 25 Millionen Kunden als Marktführer im außerbörslichen Handel in Deutschland.

Die beeindruckenden Ergebnisse für 2024 lassen auf eine positive Entwicklung des Unternehmens schließen, was auch in den Prognosen für das Ergebnis pro Aktie und die Dividende reflektiert wird. Analysten erwarten ein Ergebnis pro Aktie von etwa 5 Euro und eine Dividende von rund 2,5 Euro, was einer Dividendenrendite von 12 % entsprechen würde. Diese positiven Aussichten könnten das Interesse an der Aktie weiter steigern und zu einem potenziellen Kursanstieg führen. Der Vorstand wird für seine transparente Kommunikation und die Erzielung dieser Erfolge gelobt, während die Erwartungen für 2025 optimistisch bleiben.

Die Lang & Schwarz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 20,00EUR auf Tradegate (03. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.