Volkswagen 2024: Verkaufsboom bei VW, aber Audi kämpft – was kommt als Nächstes?

Trotz der positiven Entwicklung bei VW sieht sich der Konzern in Deutschland mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Die Kostenproblematik wurde thematisiert, jedoch blieb die Reaktion des Unternehmens hinter den Erwartungen zurück. Es gab zwar Personalabbau und eine Dämpfung der Gehaltsexzesse bis 2030, doch die Börse zeigt sich skeptisch gegenüber der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen im Vergleich zu Unternehmen wie Tesla, BYD und Toyota. Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft, insbesondere in China, stellen ein zusätzliches Risiko dar.

Volkswagen hat sich in China gut positioniert, wo die Verkäufe im Gegensatz zu vielen anderen Joint-Venture-Herstellern stabil bleiben. Modelle wie der Passat verkaufen sich weiterhin gut, und das Unternehmen profitiert von langjährigen Partnerschaften sowie einer tiefen Verwurzelung in der chinesischen Gesellschaft. Volkswagen ist zudem an dem Batteriehersteller Gotion beteiligt und arbeitet mit SAIC an der Umstellung von Verbrennern auf Hybridtechnik. Die Entwicklung neuer Modelle erfolgt in einem neuen Entwicklungszentrum in Anhui.

Die aktuelle Situation des Unternehmens wird als riskant wahrgenommen. Analysten bemängeln, dass Volkswagen nicht ausreichend auf die Herausforderungen reagiert und es an innovativen Lösungen fehlt. Die Aktien des Unternehmens könnten unter Druck geraten, insbesondere wenn es zu politischen Unruhen oder wirtschaftlichen Rückschlägen kommt.

Insgesamt wird Volkswagen als ein Unternehmen beschrieben, das sich in einer kritischen Phase befindet. Die Notwendigkeit einer klaren Strategie zur Marktbehauptung und zur Bewältigung interner Herausforderungen ist dringlich. Die Diskussion über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens bleibt spannend, insbesondere im Hinblick auf die Wettbewerbsbedingungen in den USA und China.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 86,84EUR auf Tradegate (03. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.