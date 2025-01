Euro unter Druck: Droht die Parität zum US-Dollar?

Am Freitag konnte sich der Euro leicht erholen und wurde mit 1,0303 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Vortag unter Druck geraten war. Der Referenzkurs der EZB lag bei 1,0299 Dollar. Diese Erholung kam nach einem Rückgang auf 1,0256 Dollar, dem niedrigsten Stand seit Ende 2022. Schwache Konjunkturdaten, insbesondere ein enttäuschender Einkaufsmanagerindex für die Industrie, hatten die Stimmung belastet und Hoffnungen auf eine baldige wirtschaftliche Belebung gedämpft.

Der Euro hat zu Beginn des Jahres 2023 im US-Handel unter der Marke von 1,03 US-Dollar verharrt und erreichte mit 1,0224 US-Dollar den tiefsten Stand seit Ende 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0321 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Tagen darstellt. Die Schwäche des Euro wird vor allem durch Bedenken hinsichtlich der exportorientierten Wirtschaft der Eurozone verstärkt, die unter den möglichen Zöllen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump leiden könnte. Zudem wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen stärker senken könnte als die US-Notenbank, die Ende Dezember die Erwartungen an weitere Zinssenkungen dämpfte.

Für den weiteren Handelsverlauf wird zunächst mit wenig Bewegung am Devisenmarkt gerechnet, bis am Nachmittag US-Konjunkturdaten veröffentlicht werden, die möglicherweise für mehr Impulse sorgen könnten. Diese Daten betreffen die Stimmung der Einkaufsmanager in der US-Industrie.

Zusätzlich zu den Herausforderungen, mit denen der Euro konfrontiert ist, zeigen Hedgefonds eine pessimistische Haltung gegenüber der europäischen Währung und wetten auf eine Annäherung an die Parität zum US-Dollar. Analysten betonen, dass das Risiko für den Euro nach unten verschoben wurde, insbesondere nachdem wichtige Kursbarrieren durchbrochen wurden. Die Wachstumsdynamik in der Eurozone verlangsamt sich, was die Erwartungen an tiefere Zinssenkungen durch die EZB verstärkt.

Insgesamt bleibt die Lage des Euro angespannt, und die Marktteilnehmer beobachten die Entwicklungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA genau, um auf mögliche Veränderungen reagieren zu können.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,031USD auf Forex (04. Januar 2025, 01:08 Uhr) gehandelt.