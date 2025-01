2024: Deutschland setzt auf erneuerbare Energien – Gaspreise steigen dramatisch!

Im Jahr 2024 wird in Deutschland voraussichtlich fast 60 Prozent des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen, wie die Bundesnetzagentur berichtet. Der Anteil liegt bei 59 Prozent, was einen Anstieg im Vergleich zu 56 Prozent im Vorjahr darstellt. Windkraftanlagen sind mit 31,9 Prozent der größte Stromerzeuger, gefolgt von Sonnenenergie mit 14,7 Prozent. Unter den fossilen Energieträgern führt die Braunkohle mit 16,4 Prozent, gefolgt von Erdgas (13,2 Prozent) und Steinkohle (6,3 Prozent). Die gesamte Stromproduktion beträgt 431,7 Terawattstunden, was einem Rückgang von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Parallel dazu ist der Preis für Erdgas stark angestiegen, insbesondere nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen durch die Ukraine. Am Donnerstag erreichte der Preis für den Terminkontrakt TTF an der Börse in Amsterdam zeitweise 51 Euro pro Megawattstunde, was den höchsten Stand seit Oktober 2023 darstellt. Im Vergleich dazu lag der Preis kurz vor Weihnachten noch unter 46 Euro. Der Anstieg ist auf die vollständige Einstellung des Gastransits durch die Ukraine zurückzuführen, die den Transitvertrag nicht verlängert hat, um Russland wirtschaftlich zu schädigen. Analysten warnen, dass der Rückgang der Gasreserven in den Wintermonaten die Auffüllung der Lagerbestände verteuern könnte. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher zu etwa 80 Prozent gefüllt.

In der politischen Landschaft hat das Bündnis Sahra Wagenknecht ein umfassendes Wahlprogramm zur Bundestagswahl vorgestellt, das eine Mischung aus linken und rechten Forderungen beinhaltet. Es fordert mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, höhere Sozialleistungen, eine Verstaatlichung des Stromnetzes und eine Lockerung der Schuldenbremse. Zudem sollen Vermögenssteuern eingeführt und der Mindestlohn auf 15 Euro angehoben werden. Das Programm sieht auch eine Reform des Bildungssystems vor, um bundesweit einheitliche Standards zu schaffen.

In Bezug auf die Energiepolitik bleibt das Bündnis bei der Forderung, wieder Erdgas aus Russland zu beziehen, und lehnt den Bau neuer Atomkraftwerke ab. Es fordert zudem einen bedingungslosen Waffenstillstand in der Ukraine und eine Einschränkung des Asylrechts, um die Einreise aus sicheren Drittstaaten zu regulieren. Das Bündnis positioniert sich als "Friedenspartei" im Bundestag und kritisiert die Rüstungslieferungen an Konfliktregionen.

