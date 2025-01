Anleihemärkte unter Druck: US-Daten dämpfen Zinssenkungserwartungen!

Die Industrie in der Eurozone zeigt weiterhin Schwächen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Dezember auf ein bereits niedriges Niveau, und die Auftragseingänge gingen stärker zurück als in den Vormonaten. Dies mindert die Hoffnungen auf eine baldige Belebung der Wirtschaft, wie der Chefökonom der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, kommentierte. Trotz dieser negativen Daten bewegten sie den Markt kaum, da es sich um eine zweite Schätzung handelte.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in den letzten Tagen Schwankungen erlebt, wobei am Donnerstag und Freitag ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. Der Euro-Bund-Future fiel am Donnerstag um 0,07 Prozent auf 133,19 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,37 Prozent lag. Diese Entwicklung wurde durch positive Arbeitsmarktdaten aus den USA beeinflusst, die die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen der US-Notenbank Fed dämpften. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA waren in der vergangenen Woche unerwartet gesunken, was die Märkte belastete.

Am Freitag setzte sich der Rückgang fort, als der Euro-Bund-Future um 0,47 Prozent auf 132,63 Punkte fiel und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,42 Prozent stieg. Besser als erwartete US-Konjunkturdaten, insbesondere ein Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie, belasteten die Anleihen. Dieser Index erreichte den höchsten Stand seit März, signalisiert jedoch weiterhin einen leichten Rückgang der Aktivität. Die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Fed wurden weiter gedämpft, mit nur noch zwei Zinssenkungen, die in diesem Jahr erwartet werden.

Die am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland zeigten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 33.000 auf 2,81 Millionen im Dezember, was von der Bundesagentur für Arbeit als weitgehend jahreszeitlich bedingt eingestuft wurde. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, wies darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland ein zunehmend trübes Bild zeigt, da die Zahl der Arbeitslosen dem Coronahoch nahekommt.

Insgesamt fehlt dem Markt derzeit an klaren Impulsen, während die Entwicklungen in den USA und die schwächelnde Industrie in der Eurozone die Stimmung an den Anleihemärkten prägen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 132,7EUR auf Eurex (03. Januar 2025, 17:19 Uhr) gehandelt.