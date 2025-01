Elmos Semiconductor: Verträge des Vorstandsteams bis 2030 verlängert!

Elmos Semiconductor, ein führender Anbieter von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, hat die Verträge seines Vorstandsteams verlängert, um Kontinuität an der Unternehmensspitze zu gewährleisten. Der Vertrag von CEO Dr. Arne Schneider wurde um fünf Jahre bis Ende Dezember 2030 verlängert, während der Vertrag von Dr. Jan Dienstuhl, dem Vorstand für Entwicklung und Vertrieb, bis Dezember 2029 fortgeführt wird. Diese Entscheidungen wurden am Donnerstag in Dortmund bekannt gegeben und spiegeln das Vertrauen des Aufsichtsrats in die erfolgreiche Führung des Unternehmens wider.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Klaus Weyer lobte die herausragenden Leistungen des Vorstands in den vergangenen vier Jahren, in denen Elmos nicht nur finanziell erfolgreich war, sondern auch strukturelle Fortschritte erzielt hat. Unter der Leitung von Dr. Schneider hat das Unternehmen seine Position als innovativer Halbleiterhersteller im Automotive-Sektor gestärkt und bedeutende Entwicklungen in seinen Produktlinien vorangetrieben. Dr. Schneider äußerte sich dankbar für das Vertrauen des Aufsichtsrats und betonte die Absicht, den positiven Kurs des Unternehmens fortzusetzen.