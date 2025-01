Kissigs Kloogschieterei: Die Rückkehr des Falken Die alte Börsenregel "buy the rumors, sell the facts" hat sich mal wieder bewahrheitet. Die Fed hat in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2024 das Erwartete getan und ihre Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte gesenkt. Seit dem Start des …