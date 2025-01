Anycubic startet Vorverkauf des S1 Combo, seines ersten komplett geschlossenen CoreXY 3D-Mehrfarbdruckers

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Anycubic, eine vertrauenswürdige Marke fürDesktop-3D-Drucker für Verbraucher, gibt den Vorverkauf seines neuesten AngebotsAnycubic S1 Combo (https://store.anycubic.com/products/kobra-s1-combo?utm_source=pr&utm_medium=cision) bekannt. Das neue Modell ist ab sofort zu einemexklusiven Einführungspreis erhältlich. Der S1 Combo ist der ersteFDM-3D-Mehrfarbdrucker von Anycubic mit vollständig geschlossenerCoreXY-Struktur und bedeutet einen wichtigen technologischen Entwicklungsschrittfür das 3D-Druck-Portfolio des Unternehmens.Der Anycubic S1 Combo ist der dritte FDM-3D-Mehrfarbdrucker des Unternehmens,nach dem Erfolg des Kobra 3 Combo (https://store.anycubic.com/products/kobra-3-combo?utm_source=pr&utm_medium=cision) , der im Mai 2024 auf den Markt kam, unddes Kobra 3 Max (https://store.anycubic.com/products/kobra-3-max-combo?utm_source=pr&utm_medium=cision) , der im Dezember herauskam. Der entscheidendeUnterschied zwischen den beiden Modelltypen liegt in der CoreXY-Struktur des S1Combo, die für außergewöhnliche Geschwindigkeit, Präzision und Stabilität sorgt.Der S1 Combo ist vollständig geschlossen und bietet eine kontrollierteDruckumgebung, in der externe Störungen und Temperaturschwankungen minimiertwerden. Dies gewährleistet eine konstant hohe Qualität der Ergebnisse underweitert die Palette der Materialien, die verarbeitet werden können, darunterABS und ASA, für mehr Möglichkeiten im Bereich der 3D-Produktion.Der ACE Pro - mehr als nur Farbe: Moderne Filamenttrocknung für perfekte DruckeWährend die Firmware und Software des Druckers für den Mehrfarbendruckunerlässlich sind, ist ein externes, durchdachtes Filamentzuführungsgerät wiedie Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) der Kobra 3-Serie eine wichtigeErgänzung. Der ACE Pro ist auch ein wichtiges Zubehör für den S1 Combo, da ermit der Version für Kobra 3 austauschbar* ist und so ein einheitliches Erlebnisauf allen Plattformen gewährleistet.Der ACE Pro verfügt über vier Filamentschlitze, die einen nahtlosenVierfarbendruck ermöglichen. Durch die Kopplung von zwei ACE Pro-Systemen könnenAnwender einen Achtfarbendruck erzielen und so ihre kreativen Möglichkeitenerheblich erweitern.Für optimale 3D-Druckergebnisse ist es wichtig, das Filament in erstklassigemZustand zu halten, da Materialien wie PLA, ABS, PETG und viele anderehygroskopisch sind, d. h. sie nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf. Dieseabsorbierte Feuchtigkeit kann während des Drucks zu verschiedenen Problemenführen, beispielsweise zu einer verminderten Druckqualität, verstopften Düsenoder einer geringeren Materialfestigkeit.