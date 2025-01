Goldpreis vor Weichenstellung. So prekär ist die Lage für Gold tatsächlich

Bereits in der anstehenden Handelswoche wird eine Vielzahl von Preis- und Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, dessen Veröffentlichung für den kommenden Freitag (10. Januar) geplant ist, könnte das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten gehörig durcheinanderwirbeln. Zudem sei noch einmal an den Amtsantritt Trumps am 20. Januar und die erste Sitzung des FOMC der Fed am 28. Januar / 29. Januar erinnert.

Abseits von Gold

Der Jahresauftakt brachte bereits interessante Entwicklungen im Rohstoffbereich. Während die Edel- und Industriemetalle darauf bedacht waren, ihre Bodenbildung weiter voranzutreiben, sah das beispielsweise bei Brent Oil ganz anders aus. Brent Oil steht unmittelbar davor, die Fesseln der langwierigen Korrektur zu sprengen und ein Ausbruchsszenario zu kreieren. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Ölpreis vor Ausbruch - Brent Oil könnte Rallye entfesseln. BP, Shell & Co. mit kräftigen Kursgewinnen“. Wie sich die Lage bei Silber und Kupfer darstellt, wird in den Kommentaren „Jahresstart als Warnung? Silberpreis unter 30 USD. Kündigt sich für Silber ein Preisdebakel an?“ und „Kupfer taumelt ins neue Jahr: Kupferpreis durchschlägt wichtige Unterstützung. Das könnte bitter werden“ ausführlich thematisiert.

Goldpreis mit beeindruckender Stärke

Die hohen Renditen am Anleihemarkt (unter anderem notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit 4,6 Prozent nur leicht unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,74 Prozent) und die imposante Stärke des Greenbacks (US-Dollar-Index ebenfalls nur marginal unter seinem 52-Wochen-Hoch) lassen Gold kalt, um es einmal salopp zu formulieren. Das Edelmetall notiert noch immer komfortabel oberhalb von 2.600 US-Dollar. Dabei wird es von einem anhaltend hohen Absicherungsbedürfnis getragen. Diverse geopolitische Brandherde schwelen nach wie vor und könnten jederzeit wieder aufflammen. Der nahende Amtsantritt Trumps sorgt an den Finanzmärkten für latentes Unbehagen. Es scheint nur noch eines Auslösers bzw. eines Impulses zu bedürfen, um die Goldpreisrallye wieder „anzuzünden“.

Goldpreis auf 2.000 US-Dollar oder auf 3.000 US-Dollar?

Derzeit spricht Vieles für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei Gold. Die wesentlichen Stützen der 2024er Goldpreisrallye dürften auch in 2025 erhalten bleiben. Hierzu zählen unter anderem die Goldkäufe der Noten- und Zentralbanken.

Auf den ersten Blick bietet sich demnach ein stimmiges Bild. Der Goldpreis behauptet sich gegen hohe Renditen und einen starken US-Dollar. Faktoren, die die Goldpreisrallye in 2024 maßgeblich vorantrieben, dürften auch in 2025 erhalten bleiben. Zusätzliche Impulse könnte zudem eine knackige Korrektur an den Aktienmärkten geben, denn Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 sind fragiler, als sie aktuell wirken. Und nicht zuletzt spricht die charttechnische Verfassung des Edelmetalls für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 3.000 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung um 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar ist intakt. Gold notiert deutlich darüber.

Kurzum. Es passt also eigentlich alles. Und man könnte es dabei belassen. Aber einen negativen Aspekt gibt es dann doch - die von einem großen Optimismus geprägte Erwartungshaltung. Die Goldprognosen für 2025 der Banken sind mehrheitlich bullisch. Auch in diesen Goldprognosen spielt das Preisziel von 3.000 US-Dollar eine wesentliche Rolle. Ganz ähnlich sieht es in den Finanzmedien aus. Überbordender Optimismus ist aber nicht selten der Nährboden für Korrekturen. Ob eine solche tatsächlich eintreten wird, bleibt abzuwarten, doch eine gewisse Skepsis schadet aktuell sicherlich nicht.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

