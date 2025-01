Chinesischer Baijiu-Hersteller Wuliangye startet neue 3D-Werbung am New Yorker Times Square

Peking (ots/PRNewswire) - Chinas führender Baijiu-Hersteller Wuliangye startete

eine neue 3D-Werbung am New Yorker Times Square in den Vereinigten Staaten und

übermittelte dem globalen Publikum damit Anfang 2025 die Botschaft der

"Harmonie".



Die Werbung präsentiert die Marke mithilfe eines animierten niedlichen Pandas.

Beide symbolisieren Brücken zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit und

des Austauschs.





Als Freundschaftsbotschafter für den kulturellen Austausch zwischen China unddem Ausland werden die niedlichen Bilder des Pandas eingesetzt, denn dassüdwestchinesische Sichuan, das als Heimat des Riesenpandas bekannt ist, bringtauch den reichen Duft von Wuliangye hervor.Unter dem innovativen Motto "Harmonie in der Vielfalt" präsentiert Wuliangye derWelt den einzigartigen Charme der chinesischen Kultur und ermöglicht es denVerbrauchern weltweit, die Marke besser zu verstehen und zu erkennen.Als repräsentative chinesische Baijiu-Marke hat Wuliangye den Schritt in dieWelt gewagt und die Harmony Global Tour initiiert. Das Unternehmen hat dreiwichtige Marketing-Zentren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und inAmerika eingerichtet, um das Geschäft in Übersee zu stärken. Die Marke hat auchmit weltweit bekannten Spirituosenkonzernen zusammengearbeitet, um aninternationale Trends angepasste Produkte auf den Markt zu bringen, wie z. B.das neue Produkt "Wuliangye Ziqidonglai (violette Luft kommt aus dem Osten)".Darüber hinaus hat sie innovative Initiativen wie die Serie "Destined CrystalLife" in Partnerschaft mit Swarovski eingeführt, die das traditionelle Erbe mitmodischen und vielfältigen Kulturen verbindet, die Schönheit der traditionellenKultur fördert und den chinesischen Baijiu-Marken neue Bedeutungen verleiht.Im Jahr 2024 wird Wuliangye seine globale Disposition weiter ausbauen und 21neue Überseemärkte mit Duty-Free-, Einzelhandels-, Gastronomie-, E-Commerce- undSpezialkanälen einrichten. Wuliangye hat auch mit der Camapri-Gruppe bei derHerstellung innovativer Cocktails zusammengearbeitet und den "Wuliang Highball"auf den Markt gebracht, um den globalen Verbrauchern eine größere Auswahl zubieten.Wuliangye wurde nacheinander in die "Global 500 Most Valuable Brands", die "Top50 Most Valuable Spirits Brands Globally" und die ""Asia's 500 Most ValuableBrands" aufgenommen. Im Dezember 2024 wurde Wuliangye zum achten Mal in Folge indie Liste der "World's 500 Most Valuable Brands" aufgenommen, die von WorldBrand Lab herausgegeben wird, wobei die Marke ihren Platz an der Spitze derSpirituosenindustrie ausbauen konnte. Darüber hinaus wurde das Unternehmen alseine der 50 beliebtesten chinesischen Marken von Ausländern gewählt und genießtweltweit Anerkennung für sein tiefes Erbe, seinen milden Geschmack und seinehervorragende Qualität.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343863.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2590588/Wuliangye1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2590589/Wuliangye2.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-chinesischer-baijiu-hersteller-wuliangye-startet-neue-3d-werbung-am-new-yorker-times-square-302342384.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5942836OTS: Xinhua Silk Road Information Service