Curevac fokussiert sich auf Forschung

Herr_Chipka schrieb 11.12.24, 15:19

Fast genau vor einem Jahr hatte ich genau diese Diagnose samt sofortiger OP + 6x Chemo. Ich bin Privatpatient und habe somit volle Kosteneinsicht gehabt. Die ganze Behandlung hat inklusive OP, Chemo, Medikamente, Nahrungsergänzung ziemlich genau 100.000 Euro gekostet. Alleine die Gehirn-OP hat fast 30.000 gekostet. Heute bin ich zunächst "geheilt", aber wie wir alle wissen kann der Dreck jederzeit wieder auflodern. Nun lebenslang MRT in gewissen Zeitabständen und lebenslang Lamotrigin Tabletten schlucken.

Sollte das wiederkehren entstehen wieder Kosten für Chemo und Behandlung. Im schlechtesten Fall (längeres Überleben) können sich die Kosten locker auf das 3-fache aufsummieren.

Da ich seit 2005 Privatpatient bin habe ich bislang ziemlich genau diese 100.000 an Beiträgen eingezahlt. Somit ist der Versicherung bislang kein finanzieller Schaden entstanden.



Selbst wenn ich nur noch 3 Jahre hätte, so ist das aus meiner Sicht jeden einzelnen Euro Wert. Lebenszeit ist kostbar, das reine Geld wiederum ist nur bedrucktes Papier. Das ist wie bei Aktien... man kann 5000 Daimler Benz Aktien haben (noch nicht mal in Papierform sondern nur Digital) und trotzdem ist es um Längen schöner, sich stattdessen einen Daimler Benz zu kaufen und den dann genussvoll fahren und das Leben genießen. Die durchschnittliche Lebensdauer ist etwa 80 Jahre und es wäre dämlich sein Leben lang zu sparen und die Erben freuen sich dann über einen Batzen Erbe-Bargeld.



Wer wie ich im letzten Jahr gerade nochmal so von der Schippe springen konnte, weiß auch wie kostbar Lebenszeit ist. Da erkennt man den wahren Wert des Lebens. Somit ist eine Keytruda Behandlung oder eine BioNTech-Spritze jeden Euro Wert. Eben auch die 100.000 Euro.