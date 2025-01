Digitale Stromzähler finden immer mehr Anklang

BERLIN (dpa-AFX) - Der Absatz digitaler Stromzähler hat in den vergangenen Jahren deutlich angezogen. So wurden der Bundesnetzagentur bis Ende September insgesamt rund eine Million eingebauter Geräte gemeldet, wie das Bundeswirtschaftsministerin mitteilte - aktuellere Daten gibt es demnach nicht.

Die sogenannten Smart Meter sind vernetzte Messgeräte für Wärme oder Strom, die Verbrauchsdaten automatisch an die Anbieter übertragen und auch für die Nutzer sichtbar machen. In Kombination mit variablen Stromtarifen, bei denen der Preis mit dem Angebot an Strom aus Wind und Sonne schwankt, sollen Verbraucher ihre Stromnutzung stärker am Preis ausrichten können.