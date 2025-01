Israels Militär greift mehr als 100 'Terrorziele' in Gaza an Die israelische Luftwaffe hat am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien Dutzende Terroristen der islamistischen Hamas "eliminiert" worden, teilten die israelische Armee und Israels …