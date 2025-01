Waffenruhe mit Hisbollah gefährdet

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat einem Medienbericht zufolge vor einem Ende der Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz gewarnt. Israel werde sich gezwungen sehen, zu handeln, falls sich die Hisbollah-Kämpfer nicht wie in der Vereinbarung über die Waffenruhe vorgesehen aus dem Südlibanon zurückzögen, sagte der Minister der Zeitung "Times of Israel" zufolge.

Israel sei am Erhalt der Waffenruhe interessiert, betonte Katz. Bedingung sei aber, dass sich die Hisbollah-Kämpfer hinter den Litani-Fluss rund 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzögen sowie eine Demontage aller Waffen und terroristischer Infrastruktur im Grenzgebiet durch die libanesische Armee. Das sei bisher aber nicht geschehen, warnte Katz.

Die Waffenruhe ist seit Ende November in Kraft. Sie soll zunächst für rund zwei Monate gelten, also bis Ende Januar. In der Zeit soll sich nicht nur die Hisbollah-Miliz hinter den Litani zurückziehen, sondern auch die israelische Armee das Land verlassen. Parallel soll die libanesische Armee ihre Präsenz im Grenzgebiet verstärken./ro/DP/he