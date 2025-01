SwitchBot stellt den weltweit ersten Multitasking-Haushaltsroboter vor

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Heute hat SwitchBot auf der Unveiled, CES 2025, den

SwitchBot Multitasking-Haushaltsroboter K20+ Pro vorgestellt, den weltweit

ersten Multitasking-Haushaltsroboter. Durch die Kombination von Staubsaugen,

Haussicherheit, Luftreinigung und smarter Zustellung in einer innovativen

Plattform, die noch mehr Möglichkeiten für den Heimwerker bietet, setzt der K20+

Pro einen neuen Standard für die Haushaltsrobotertechnik und bietet zudem einen

großartigen Ausblick auf die Zukunft der Roboteranwendung im Alltag.



Das Herzstück des K20+ Pro ist die SwitchBot bahnbrechende FusionPlatform(TM),

eine mobile Plattform, die mit ClawLock(TM) ausgestattet ist, um eine physische

Verbindung mit dem Minisaugroboter herzustellen. Dadurch können verschiedene

intelligente Geräte in den K20+ Pro integriert werden, wodurch sich der K20+ Pro

nahtlos an eine Vielzahl von Aufgaben im Haushalt anpassen kann. Ob er nun

Gegenstände ausliefert, staubsaugt, Haustiere überwacht, die Luft reinigt, für

die Haussicherheit sorgt oder sogar smarte Tablets mobilisiert - der K20+ Pro

jongliert das Haushaltsmanagement mit Leichtigkeit.









Als technisches Wunderwerk, das die Grenzen dessen erweitert, was

Haushaltsroboter leisten können, zeichnet sich der SwitchBot K20+ Pro durch

Multitasking bei der Haushaltsführung aus.



Der K20+ Pro verfügt über einen Minisaugroboter, eine Basisstation und eine

einzigartige anpassbare mobile Plattform. Mit dieser Ausstattung ist er ein

vollständig integrierter Haushaltsassistent, der verschiedene Aufgaben in vielen

verschiedenen Formen erledigen kann und die Art und Weise verändert, wie

Familien mit der Haushaltsführung umgehen.



- K20+ Pro: Ein smarter Lieferassistent



Der K20+ Pro verfügt über eine anpassungsfähige mobile Plattform, die

FusionPlatform(TM), die kundenspezifische Nutzlasten und ein Gewicht von bis zu

8 kg unterstützt - von der Auslieferung von Lebensmitteln und Getränken bis zum

Transport kleiner Pakete. Familien können sich jetzt auf den Roboter verlassen,

um alltägliche Aufgaben zu erledigen, wie z. B. die Auslieferung von

Gegenständen an Senioren oder die Verwaltung von Haustierpflegeprodukten.



- K20+ Pro-Patrol-Kit: Ein mobiler Sicherheitswächter



Ausgestattet mit der SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 2K/3K bietet das K20+

Pro-Patrol-Kit Echtzeitüberwachung, erweiterte Bewegungserkennung und sofortige

Benachrichtigung. Durch die Integration mit der SwitchBot-App können Benutzer

ihr Zuhause aus der Ferne überwachen und sicherstellen, dass Haustiere, Kinder Seite 2 ► Seite 1 von 3





