SwitchBot präsentiert neue Roboter- und Smart Home-Produkte auf der CES 2025, darunter den SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro und mehr

Las Vegas (ots/PRNewswire) - SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich Smart

Home-Automatisierung und -Nachrüstung, hat heute auf der CES 2025 sein neuestes

Sortiment an innovativen Produkten in den Bereichen Robotik und Smart Home

vorgestellt. Das Unternehmen, das für seine innovative Technologie und sein

Produktdesign bekannt ist, präsentierte nicht nur den bahnbrechenden SwitchBot

Multitasking-Haushaltsroboter K20+ Pro, der weltweit erste

Multitasking-Haushaltsroboter, sondern auch den neuen SwitchBot

Bodenreinigungsroboter S20 Pro sowie weitere mit Spannung erwartete

Smart-Home-Geräte, das SwitchBot Lock Ultra und die SwitchBot Videotürklingel.



Mit der Vision, Heimautomatisierung und intelligentes Wohnen neu zu definieren,

verbindet SwitchBot weiterhin elegantes Design mit leistungsstarker

Funktionalität und bietet unvergleichliche Lösungen für moderne Haushalte.





SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro: Ein Schritt weiter in derBodenreinigungNeben dem weltweit ersten Multitasking-Haushaltsroboter SwitchBot SaugroboterK20+ Pro präsentierte SwitchBot auch seinen Neuzugang in der Serie derBodenreinigungsroboter, den SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro. Nach demErfolg seines Vorgängers S10 definiert der SwitchBot S20 Pro mit seinemeinzigartigen Design und seinen leistungsstarken Funktionen dieAuto-Bodenreinigung neu.Der SwitchBot S20 Pro verfügt über ein Dual-ausziehbares Design mit einerausziehbaren Seitenbürste, um auch die engsten Ecken zu reinigen, und einemausziehbaren Rollenmopp, der sich perfekt an Wandkanten anpasst und so eine100-prozentige Abdeckung gewährleistet und tote Bereiche in schwer zugänglichenEcken beseitigt.Der S20 Pro ist außerdem mit einem Dual-Anti-Tangle-Design ausgestattet, daseine einseitige Rollenmopp und eine einzigartige zweistreifige Seitenbürsteumfasst, um Haarverwicklungen zu vermeiden und eine unterbrechungsfreieReinigung zu gewährleisten. Darüber hinaus sorgt die viel zitierteMopp-Selbstreinigung RinseSync(TM) dafür, dass jeder Wischzug mit einem sauberenRollenmopp ausgeführt wird. Mit der kraftvollen Saugleistung von 15.000 Pabietet der SwitchBot S20 Pro eine unvergleichliche Bodenreinigungsleistung.Dennoch umfasst der S20 Pro eine All-in-One-Basisstation in zweiKonfigurationen, eine mit normalem Wassertank und eine mit dem legendärenAuto-Nachfüll- und Ablasssystem. Beide bieten Funktionen wie Tiefenreinigung,Hochtemperatur-Mopp-Trocknung, Auto-Staubabsaugung und Nachfüllen vonReinigungslösung und bieten ein kompromissloses Reinigungserlebnis. Der Roboterist mit der S10-Wasserstation und dem SwitchBot-Verdunstungsbefeuchter