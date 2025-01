24 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge mindestens 24 Menschen getötet worden. Drei Tote habe es bei einem Angriff auf ein Haus im Lager Bureij im Zentrum des Küstenstreifens gegeben, berichtete die Agentur unter Berufung auf medizinische Kreise. Weitere Angriffe mit Toten und Verletzten wurden demnach im Flüchtlingslager Nuseirat und aus der Umgebung von Chan Junis im Süden gemeldet.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe Terroristen in einer Kommandozentrale der islamistischen Hamas in der Gegend von Chan Junis angegriffen. Zudem sei ein Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen worden, der aus der humanitären Zone in Deir al-Balah angegriffen habe.

Das israelische Militär bekämpft im Gazastreifen die islamistische Hamas und den Islamischen Dschihad, die mit ihrem verheerenden Überfall am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst hatten. Seitdem sind in dem Küstenstreifen nach palästinensischen Angaben mehr als 45.800 Menschen getötet worden. Die Zählung unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern./ro/DP/zb