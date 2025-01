Nachrichtenseiten Mossad-Chef und US-Vertreter reisen zu Gaza-Verhandlungen Medienberichten zufolge reisen ranghohe Vertreter Israels und der US-Regierung zu den laufenden Gesprächen über eine Gaza-Waffenruhe in Katar. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, wird am Montag in Doha erwartet, …