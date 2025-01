Bestätigung von Trumps Wahlsieg im US-Kongress erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Kongress kommt am Montag (19.00 Uhr MEZ) in Washington zusammen, um das Ergebnis der Präsidentenwahl offiziell zu bestätigen. Vor vier Jahren erstürmten Anhänger von Donald Trump das Parlamentsgebäude, um zu verhindern, dass der Demokrat Joe Biden als Gewinner bestätigt wird. Nach Trumps unbestrittenem Wahlsieg im November dürfte die Sitzung dieses Jahr das sein, was sie normalerweise ist: eine reine Formalität. Doch die Erinnerungen an damals wirken nach.

Am Ende ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin ist es an der Demokratin Kamala Harris, das Endresultat zu verkünden - nach ihrer klaren Niederlage gegen Trump. Als Senatspräsidentin leitet sie die gemeinsame Sitzung der beiden Parlamentskammern.

Der Republikaner Trump sicherte sich bei der Wahl 312 Stimmen der Wahlleute, Harris kam auf 226. Die Resultate aus den einzelnen US-Bundesstaaten werden bei der Sitzung am Montag zunächst verlesen und gezählt. Theoretisch ist möglich, dass Kongressabgeordnete Einspruch gegen Resultate aus den US-Staaten einlegen. Das ist dieses Jahr aber nicht absehbar. Am 20. Januar steht die Amtseinführung des neuen Präsidenten an./lkl/DP/he