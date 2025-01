Gewerkschaft präsentiert Faeser ihre Forderungen

KÖLN (dpa-AFX) - Kurz vor einer weitreichenden Tarifrunde fordert der Beamtenbund dbb von der Bundesregierung mehr Geld für Infrastruktur, Sicherheit und staatliche Aufgaben. Mitten im anlaufenden Bundestagswahlkampf präsentiert die gewerkschaftliche Dachorganisation in Köln ihre Forderungen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Faeser soll an diesem Montag ebenso bei der 66. dbb-Jahrestagung zu Gast sein wie auch Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Immer wieder stellt der Beamtenbund in von ihm beim Forschungsinstitut forsa in Auftrag gegebenen Umfragen fest, dass Mehrheiten in der Bevölkerung für den Ausbau staatlicher Leistungen sind. Dies ist für die Gewerkschaft auch ein Argument für ihre Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst, die sie im Schulterschluss mit der Gewerkschaft Verdi erhebt. Am 24. Januar startet die nächste Einkommensrunde für den Bund und die Kommunen. Begleitet werden dürfte die Tarifrunde von Warnstreiks in Deutschlands Kommunen.

Die Gewerkschaften fordern eine Entgelterhöhung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Vom in Potsdam verhandelten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (TVöD) sind laut dbb mehr als 2,6 Millionen Beschäftigte direkt oder indirekt betroffen./bw/DP/he