Term Sheet für die Wasserstoffversorgung und -abnahme mit Uniper

- Die vereinbarten zentralen Bedingungen werden die Grundlage zur Verhandlung einer verbindlichen Wasserstoff-SPA bilden, die für Juni 2025 vorgesehen ist.

- Es soll jährlich ein Volumen von 42.500 Tonnen an RFNBO-zertifiziertem Wasserstoff als gasförmiger komprimierter Wasserstoff unter Verwendung der H2Neo-Frachtschiffe von Provaris geliefert werden.

- Uniper Global Commodities SE wird der Käufer von Wasserstoff zu einem vereinbarten Festpreis und verantwortlich für das Empfangsterminal in Nordwesteuropa für die Zulieferung sein.

- Der Beginn der Frachtlieferungen ist für Anfang 2029 für eine Mindestdauer von 10 Jahren vorgesehen, wodurch Europas erstes regionales großes Wasserstoff-Seetransportprojekt entsteht.

- Das Term Sheet für die Versorgung mit Wasserstoff unter Verwendung der Frachtschiffe von Provaris zeigt das Engagement von Uniper für ein Portfolio an Versorgungsquellen, einschließlich eines Schwerpunkts auf die Versorgung aus der nordischen Region.

- Der Ansatz von Provaris zur Versorgung mit Wasserstoff und dessen Transports stellt eine standardisierte, effiziente und flexible Methode zur Skalierung der Wasserstoffversorgung bereit. Dies ist genau das, was Deutschland und Europa benötigen, um ihre Entkarbonisierungsziele für 2030 zu erreichen.

6. Januar 2025 / IRW-Press / OSLO: Provaris Energy Ltd (Provaris; ASX:PV1) freut sich mitzuteilen, dass die Zusammenarbeit mit Uniper Global Commodities SE (Uniper) und Norwegian Hydrogen AS zur Unterzeichnung eines konditionalen Term Sheets für die Versorgung mit beziehungsweise den Transport und die Abnahme von RFNBO-konformem Wasserstoff vorgerückt ist. Das Term Sheet bildet die Grundlage zur Verhandlung einer verbindlichen Wasserstoff-Kauf- und Verkaufsvereinbarung (Wasserstoff-SPA), die für Juni 2025 vorgesehen ist.

Mit der Unterzeichnung des Term Sheets wird ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der im August 2024 gemeldeten gemeinsamen Absichtserklärung („Memorandum of Understanding, MOU“) erreicht und die andauernde Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Wasserstoffversorgungsketten auf Basis der Frachtschiffe von Provaris für komprimierten Wasserstoff von Norwegen und anderen potenziellen nordischen Standorten zu Importstandorten in Nordwesteuropa gefördert.

Martin Carolan, Managing Director und CEO von Provaris, erklärte: „Wir sind hocherfreut über die Tatsache, dass sich die Zusammenarbeit in ein Term Sheet für die Wasserstoffversorgung und -abnahme weiterentwickelt hat. Dies repräsentiert einen wesentlichen Meilenstein für Provaris sowie die Validierung in Bezug auf die Entwicklung von regionalen großformatigen Wasserstoffversorgungsketten innerhalb Europas unter Verwendung der H2Neo-Frachtschiffe von Provaris für komprimierten Wasserstoff.“

Jens Berge, CEO von Norwegian Hydrogen, fügte hinzu: „Wir sind begeistert über diese Drei-Parteien-Zusammenarbeit, und es ist für alle drei Beteiligten bereichernd mitzuerleben, wie sich unsere Maßnahmen in immer konkretere und fortgeschrittenere Abschnitte vorwärtsbewegen.“

Benedikt Messner, Senior Vice President - New Energies Origination von Uniper Global Commodities SE, meinte: „Wir denken, dass das innovative Transportkonzept von Provaris eine Lösung sein könnte, kommerziell interessante Wasserstoffversorgungsstandorte mit unseren Kernmärkten zu verbinden und freuen uns auf das Fortsetzen unserer Zusammenarbeit.“

Komprimierung tauscht Komplexität mit Einfachheit aus, um die Lieferkosten von Wasserstoff zu senken

Die Analyse der Kooperationspartner hat ergeben, dass im Fall eines Kundennachfrage nach Wasserstoff (und nicht nach einem Derivat) regional bezogener Wasserstoff aus den nordischen Ländern, der über die Frachtschiffe von Provaris für komprimierten Wasserstoff transportiert wird, eine effiziente und kostengünstige Lieferkette bietet und die Verluste in der gesamten Lieferkette in Europa von Elektrolyseur bis hin zur Verteilungspipeline begrenzt werden.

Die Senkung des Energieverbrauchs über die gesamte Lieferkette hinweg führt dazu, dass mehr erneuerbare Energie für die Wasserstoffproduktion zur Verfügung steht und größere Mengen geliefert werden.

Entwicklung der Wasserstoffversorgungskette

Provaris und Norwegian Hydrogen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung der Bereitstellung für die Versorgung mit RFNBO-konformem Wasserstoff der auf H2Neo-Frachtschiffe von Provaris gespeichert und transportier werden soll. Derzeit wird daran gearbeitet, die bevorzugten Standorte in den nordischen Ländern, einschließlich Norwegen und Finnland, festzulegen. Zu den Standorten mit einer detaillierten Machbarkeitsstudie zählt auch das Projekt FjordH2 in der Region Alesund in Norwegen.

Auf Basis der geplanten Wasserstoffmengen und Lieferdistanz wird die Speicher- und Verschiffungsinfrastruktur der Versorgungslieferkette unter Verwendung der eigenen Transportlösungen von Provaris ein (1) H2Leo-Speicherschiff am Produktionsstandort mit einer Kapazität von 450 Tonnen komprimiertem Wasserstoff bei einem Barg-Druck von 250 und zwei (2) H2Neo-Frachtschiffe für Wasserstoff mit einer individuellen Speicherkapazität von 450 Tonnen komprimiertem Wasserstoff bei einem Barg-Druck von 250 umfassen. Provaris arbeitet weiter an den endgültigen Genehmigungen für sowohl H2Neo als auch H2Leo im ersten Halbjahr 2025.

Uniper wird für die Auswahl und Entwicklung des Importterminals verantwortlich sein und arbeitet mit Provaris zusammen, um das Kapital und die betrieblichen Einrichtungen für die Entladung der H2Neo-Frachtschiffe zu umreißen, was eine Auswertung der optimalen Speicherung und Verbindung zu der tragenden europäischen Wasserstoffsäule für den Vertrieb an Industriesektoren beinhaltet. Die Einfachheit der Hafeninfrastruktur bietet die Flexibilität, einen beziehungsweise mehrere Einfuhrhäfen vorzuschlagen.

Das Term Sheet steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses eines vollständigen Hydrogen SPA und der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen.

Darstellung der regionalen Versorgungskette von den Standorten in der nordischen Region hin zu den nordwesteuropäischen Häfen; die Entwicklungspläne für den Wasserstoffimport stehen in Verbindung mit der zukünftigen Entwicklung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes

03012025PROfftake_final_gerPRcom..001

Quelle: Provaris Energy

Wesentliche Bedingungen und Ziele des Term Sheets zur Wasserstoff-SPA

Das unterzeichnete Term Sheet fasst bestimmte wesentliche (jedoch nicht die vollständigen) Geschäftsbedingungen zusammen, die die Grundlage für die Verhandlung der Wasserstoff-SPA bilden wird. Die Parteien zu dem Term Sheet sind Uniper Global Commodities SE, Norwegian Hydrogen AS und Provaris Energy Ltd.

Verkäufer Norwegian Hydrogen oder eine Zweckgesellschaft, welche Provaris und andere Investoren beinhalten kann. Käufer Uniper Global Commodities SE Produkt & Zertifizierung Zertifizierter Wasserstoff auf Basis von RFNBO-konformem Wasserstoff „RFNBO“ bedeutet, dass der Brennstoff via Elektrolyseverfahren produziert wurde, der Strombedarf für den Elektrolyseprozess gemäß den vom RFNBO Delegated Act definierten Kriterien bezogen wurde und der Grenzwert zu Einsparungen bei Treibhausgasemissionen von 70 % im Vergleich zu 94 g CO2e/MJ bei fossilem Brennstoff gemäß der Methodologie für Wasserstoff nach dem RFNBO Delegated Act eingehalten wird. Jährliche Vertragsmenge 42.500 metrische Tonnen Wasserstoff nach einer vereinbarten Aufbauphase. Im Laufe eines jeden Vertragsjahrs nach der Aufbauphase muss der Käufer nicht weniger als die folgende Mindestjahresmenge abnehmen und bezahlen, beziehungsweise bezahlen, falls diese zur Verfügung gestellt, jedoch nicht abgenommen wurde. Versand Der Verkäufer muss jede Fracht an RFNBO-konformem komprimiertem Wasserstoff unter Verwendung von Schiffen liefern, die bis zu 450 t/Fracht transportieren und kompatibel mit den jeweiligen Anforderungen des vereinbarten Empfangsterminals des Käufers sind und diese erfüllen. Grundlagen der Lieferung Die Lieferung wird „geliefert benannter Ort“ (Delivery at Place, DAP) am Empfangsterminal des Käufers erfolgen. Der Käufer muss alle benötigten Einrichtungen (einschließlich jeglicher benötigter Wasserstoff-Speichereinrichtungen) und Verbindungen für die Abnahme des vereinbarten komprimierten Wasserstoffs und dessen Einspeisung in das vorgesehene europäische Wasserstoff-Transporpipelinesystem bereitstellen. Zeitdauer 10 Jahre, plus eine Verlängerung von 5 Jahren vorbehaltlich einer einvernehmlichen Vereinbarung. Vertragspreis Der Vertragspreis wird auf Festpreisniveau festgesetzt werden. Die Regelung unterliegt jährlichen Preisprüfungen. Angestrebte Meilensteine Juni 2025: Verbindliche konditionale Wasserstoff-SPA. Dezember 2025: Vorbehaltslose Wasserstoff-SPA.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board der Provaris Energy Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Norm Marshall

Company Secretary

+61 481 148629

nmarshall@provaris.energy

Martin Carolan

Managing Director & CEO

+61 404 809019

mcarolan@provaris.energy

Symbol: ASX.PV1

X (Twitter): @ProvarisEnergy

LinkedIn: Provaris Energy Ltd.

Email: info@provaris.energy

Sydney | Oslo

Über Provaris Energy

Weitere Informationen unter: www.provaris.energy

Provaris Energy Ltd (ASX: PV1) ist ein australisches börsennotiertes Unternehmen, das ein Portfolio integrierter grüner Wasserstoffprojekte entwickelt, welches strategisch auf den europäischen Market ausgerichtet ist, wo das Konzept für Energiesicherheit und Entkarbonisierung von neuen Massenspeichern und über den Seeweg getätigte Importe abhängig ist. Die Zusammenarbeit mit europäischen Produzenten für die Wasserstoffversorgung und deutschen Versorgungsunternehmen hinsichtlich der Abnahme von komprimiertem Wasserstoff bietet die niedrigsten regionalen Lieferkosten in Europa. Unser eigenes geistiges Eigentum in Bezug auf Tanks und innovatives Schiffdesign priorisiert Einfachheit und Effizienz, um Speicher- und Transportkosten zu reduzieren. Seit Kurzem verbessert eine strategische Partnerschaft, die das CO2-Tankdesign für die Speicherung und den Seetransport innoviert, sodass größere Mengen über lange Distanzen ermöglicht werden, unsere Führerschaft im Bereich der Energiewende.



Über Norwegian Hydrogen

Norwegian Hydrogen ist ein Wasserstoffunternehmen, das in der gesamten nordischen Region tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich sowohl auf die Produktion als auch auf den Vertrieb von grünem Wasserstoff, der auf den zukünftigen Bedarf an emissionsfreiem Kraftstoff in einer Vielzahl von Mobilitätssektoren und Industriesegmenten zugeschnitten ist. Das Unternehmen wird von mehreren starken industriellen Eigentümern mit einer bedeutenden Präsenz innerhalb der globalen Wasserstoff-Wertschöpfungskette unterstützt, wie Fortescue, Mitsui & Co., Ltd, Flakk Group, Hexagon Purus und dem norwegischen Wasserkraftunternehmen Tafjord.

Norwegian Hydrogen hat seinen Hauptsitz in Ålesund und unterhält außerdem Büros in Oslo, Helsinki, Kopenhagen und Stockholm.

Kontaktinformationen:

Jens Berge, CEO Norwegian Hydrogen AS, E-Mail: jens.berge@nh2.no, Mobiltelefon: +47 90 55 13 55

Marielle Furnes Mannseth, Group Brand & Sustainability Officer Norwegian Hydrogen AS, Email: marielle@nh2.no, Mobiltelefon: +47 93 40 21 40

