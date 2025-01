DAX im Niemandsland

Ausgehend von den Rekordhochs bei 20.522 Zählern aus Mitte Dezember lässt sich nur eine einzige Korrekturwelle in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blau) feststellen, nach Lesart der Charttechnik fehlt aber noch eine zweite Verkaufswelle. Aktuell hält sich das heimische Leitbarometer in der zweiten entgegengesetzten Konsolidierungswelle auf. Hinweise auf einen erneuten Kursrutsch ergeben sich demnach bereits unter einem Niveau von 19.649 Punkten, Gewissheit darüber dürfte man aber erst unterhalb von 19.560 Punkten erlangen und daraufhin ein Short-Investment in Erwägung ziehen. Auf der Oberseite stellt der Bereich um die Ende Dezember gerissene Kurslücke um 20.105 Punkte einen nicht unerheblichen Widerstand dar, erst oberhalb von 20.200 Zählern dürfte ein neuerlicher Test der Rekordstände mit der Möglichkeit auf einen weiteren Kursanstieg sogar auf 20.976 Punkte eröffnet werden. Die sukzessiv aufkommende Schwäche bei den US-Indizes stützt derzeit allerdings das bärische Szenario für den DAX-Index.

Aktuelle Lage