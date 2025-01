SAP mit kleinem Fehlausbruch

Kurzzeitig könnte bei SAP weiterer Verkaufsdruck aufkommen, diesmal in den Bereich um 231,10 und darunter sogar 229,40 Euro. Gelingt es an dieser Stelle einen nachhaltigen Trendwechsel zu vollziehen und im Anschluss mindestens über 235,25 Euro anzusteigen, könnte der bullische Keil (schwarz) seine Wirkung voll entfalten und Kurspotenzial zurück an die Rekordstände bei 243,40 Euro freisetzen. Ein weiteres Ziel darüber kann sogar um 253,05 Euro auf Sicht der nächsten Wochen abgeleitet werden, was auch die vorherigen Konsolidierungen untermauern würde. Spätestens um 224,60 Euro sollten Bullen ein klares Statement setzen, um nicht weitere Rückfallrisiken auf 215,35 und darunter 206,75 Euro aufkommen zu lassen.

Trading-Strategie: