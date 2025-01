Januartief noch kein Boden

In einer kurzen Inter-Market-Analyse verliert der Euro gegenüber einem Korb anderer Währungen weiter an Wert, dementsprechend muss unterhalb von 1,6458 AUD beim Währungspaar EUR/AUD weitere Konsolidierungsbedarf zunächst auf 1,6390 und darunter in den Bereich um 1,6287 AUD unterstellt werden. Erst an einer dieser beiden Marken und eindeutigen Stabilisierungsanzeichen könnte ein erstes spekulatives Long-Investment mit einem Ziel am laufenden Abwärtstrend um 1,6760 AUD in Erwägung gezogen werden. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 1,6875 AUD würde dagegen das volle Kurspotenzial sogar 1,7186 AUD freisetzen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Fazit Weiterhin ist beim Währungspaar EUR/AUD von einer Fortsetzung der Korrektur auszugehen, diesmal auf 1,6390 und darunter 1,6287 AUD. Bei einem entsprechenden Turnaround an einer dieser Stellen könnte ein spekulatives Long-Investment beispielshalber durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ947W erfolgen und in der Folge auf einen Anstieg an 1,6760 AUD gesetzt werden. In dieser Beispielrechnung würde sich demnach eine Renditechance von 45 Prozent ergeben, zieht man den gegenwärtigen Kurs in die Gesamtrechnung mit ein. Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,38 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu ermittelnden Verlaufstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.