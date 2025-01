MicroStrategy plant Kapitalerhöhung von 2 Milliarden US-Dollar – Aktie haussiert

Die Kapitalerhöhung wird durch ein oder mehrere öffentliche Zeichnungsangebote für unbefristete Vorzugsaktien erfolgen, die Merkmale wie die Umwandelbarkeit in Stammaktien der Klasse A und die Zahlung von Bardividenden beinhalten können, so MicroStrategy in einer Pressemitteilung.

Die Aktie setzte am Freitag den guten Jahresstart fort und gewann über 13 Prozent dazu. Damit summiert sich das Kursplus auf über 17 Prozent seit Neujahr.

Die Mitteilung am Freitag baut auf einem zuvor angekündigten 21/21-Plan von MicroStrategy auf, der darauf abzielt, in den nächsten drei Jahren 21 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und 21 Milliarden US-Dollar an festverzinslichen Instrumenten, einschließlich Schuldtiteln, Wandelanleihen und Vorzugsaktien, aufzubringen.

MicroStrategy hatte in der letzten Woche des Jahres 2024 in einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC beantragt, die Anzahl seiner Klasse-A-Stammaktien von 330 Millionen auf satte 10,33 Milliarden zu erhöhen. Andrew Bary von Barron's merkte dabei an, dass diese Erhöhung ausreichen würde, um alle Bitcoins weltweit – fast 20 Millionen Token – zu kaufen.

MicroStrategy ist der weltweit größte Unternehmensinhaber von Bitcoin und besitzt derzeit etwas mehr als 2 Prozent der ausstehenden Bitcoins.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

