Enormer Zuwachs beim Bilanzgewinn senkt das KGV!

NVIDIA ist Teil der "Magnificent 7" und scheint bis dato im neuen Jahr 2025 den Erfolgslauf fortzusetzen. Der Hersteller von GPUs, die auch im großen Stil in Rechenzentren die Hauptlast tragen, dominiert diesen Markt mit einem Anteil von über 80 Prozent. Damit ist NVIDIA aktuell der Hauptprofiteur des KI-Hypes. Die bessere Software zum Betreiben der GPUs von NVIDIA hält AMD davon ab, Marktanteile hinzuzugewinnen. Allein Microsoft plant im Jahr 2025 rund 80 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur zu investieren. In den vergangenen zwei Jahren kletterte der Kurs von NVIDIA um fast 900 Prozent und hievte damit den Chiphersteller zeitweise vor Apple ganz an die Spitze der börsennotierten Unternehmen.

Nach einem Kursgewinn von rund 900 Prozent in den vergangenen zwei Jahren erscheint das Papier von NVIDIA als teuer. Doch die Zeiten, in denen das KGV bis zu 284 betrug, sind vorbei. Für das Geschäftsjahr 2024/25 gibt es eine Konsensschätzung des Gewinns pro Aktie von 4,18 US-Dollar, was das erwartete KGV auf aktuell 32,19 senkt. Bis zum Geschäftsjahr 2026/27 wird ein weiterer Gewinnzuwachs von 48 Prozent auf 6,20 US-Dollar geschätzt. Damit könnte das erwartete KGV auf 21,72 sinken. In diesem Fall nehmen die Marktteilnehmer den Rückgang der Gewinndynamik vorweg. Kann das Management von NVIDIA das Gewinnwachstum auch über das Geschäftsjahr 2026/27 hinaus ausbauen, erscheint die Aktie aus heutiger Sicht auf Höhe von vergleichbaren Wachstumswerten. Charttechnisch hat sich das Kurswachstum seit Ende Juni des vergangenen Jahres eingebremst und eine Seitwärtsrange ausgebildet. Am 20. Juni 2024 betrug das Allzeithoch 140,76 US-Dollar, am vergangenen Freitag ging die Aktie mit 144,47 US-Dollar aus dem Handel. Die untere Grenze der Aufwärtssequenz ist jedoch noch intakt. Sollte diese Trendlinie nicht durchbrochen werden, müsste der Kurs wieder ansteigen.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: