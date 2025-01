Defence stärkt Patentportfolio

Vancouver, BC, Kanada, 6. Januar 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich, die weitere Stärkung seines Patentportfolios durch mehrere wichtige Patenterteilungen und -zulassungen in verschiedenen Rechtsordnungen bekannt zu geben.

Nach der bemerkenswerten Entdeckung von Defence, dass Multimere auf der Basis von Accum-Varianten im Vergleich zu ihren monomeren Gegenstücken eine synergistische Wirksamkeit und verbesserte Stabilität aufweisen können, reichte Defence im Mai 2023 die US-Patentanmeldung Nr. 18/318.384 (die '384-Anmeldung) zusammen mit einem Antrag auf beschleunigte Prüfung durch das USPTO ein. Defence freut sich nun bekannt geben zu können, dass das USPTO am 17. Oktober 2024 eine Notice of Allowance ausgestellt hat und dass das US-Patent voraussichtlich Anfang 2025 erteilt wird, sobald die erforderlichen staatlichen Gebühren entrichtet wurden. Die Zulassung der Anmeldung '384 ist für die laufenden klinischen Programme und die Geschäftsstrategie von Defence in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Erstens sieht der zugelassene Antrag wertvolle Patentansprüche auf die stoffliche Zusammensetzung von Dimeren und Multimeren auf Accum-Basis vor. Darin enthalten sind jene Wirkstoffmoleküle abdecken, deren klinische Entwicklung im Rahmen der Vorzeigeprogramme AccuTOX und ARM zur Krebsbekämpfung von Defence bevorsteht. Die Patentansprüche decken die Dimere und Multimere ab, die allein oder in Konjugation mit Antigenen, Trägern oder Antikörpern verwendet werden, wobei letztere von Defence aktiv für die Entwicklung neuartiger ADCs untersucht werden. Zweitens wird die Erteilung des US-Patents aus der '384-Anmeldung Defence eine lange Marktexklusivität auf dem weltweit größten kommerziellen Markt für innovative Krebstherapeutika verschaffen, wobei das Patent voraussichtlich im Jahr 2043 ablaufen wird. Drittens stellt die Zulassung durch das USPTO eine Bestätigung der Wirksamkeit, des innovativen Charakters und der Patentierbarkeit der auf Accum basierenden Dimer- und Multimertechnologie von Defence durch ein wichtiges Patentamt dar, was ein gutes Vorzeichen für die anderen nationalen Patentanmeldungen des Unternehmens ist, die auf Grundlage der entsprechenden internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/CA2023/051758 gemäß dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) für das dritte Quartal 2025 geplant sind.

Seite 2 ► Seite 1 von 4