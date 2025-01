Berenberg hebt Kursziel an Siemens: Schlanker, einfacher, besser? So viel Potenzial steckt in der Aktie Die komplexe Konzernstruktur gilt unter Analysten als größter Bremsklotz für die Siemens-Aktie. Ein Verkauf der Healthineers-Anteile könnte zusätzlichen Wert freisetzen und den Bewertungsabschlag verkleinern.