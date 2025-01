Jefferies senkt Novo-Nordisk-Ziel auf 515 Kronen - 'Underperform'

Sheherasade schrieb 04.01.25, 14:05

Ozempic, Wegovy-Erfinder Novo Nordisk begann mit einer Liebesgeschichte, im Besitz einer philanthropischen Stiftung



Novo Nordisk, das Unternehmen hinter Ozempic und Wegovy , ist mittlerweile Europas größtes Unternehmen, da die weltweite Nachfrage nach seinen Medikamenten sprunghaft angestiegen ist.

Doch waren die Gründe für die Gründung des dänischen Pharmaunternehmens eher persönlicher als finanzieller Natur.

Das Unternehmen wurde Anfang der 1920er Jahre von Nobelpreisträger August Krogh und seiner Frau Marie gegründet, einer Ärztin, die selbst an Diabetes litt. Damals galt Diabetes als Todesurteil. Das Paar lernte sich an der Dänischen Medizinischen Hochschule kennen, wo August Maries Professor war.



„Er hat sich sofort in sie verliebt“, sagte Hanne Sindbaek, eine dänische Journalistin und Autorin von zwei Büchern über Novo Nordisk und die Kroghs.

Auf einer Reise nach Nordamerika erfuhren sie, dass kanadische Wissenschaftler an einem Wundermittel gegen Diabetes arbeiteten: Insulin. Sie reisten nach Toronto und kehrten mit den Rechten zur Herstellung des lebensrettenden Medikaments in Skandinavien nach Dänemark zurück.

Gründung der weltweit größten philanthropischen Organisation



Es gab einen Haken, als die Kanadier die Insulinformel mit den Kroghs teilten.

"Sie forderten, dass niemand davon profitieren sollte", sagte Sindbaek. "Es sollte zum Wohle der Menschheit sein. Auf diese Weise konnte dieses lebensrettende Medikament schnell in die Welt getragen werden."



Zurück in Dänemark gründeten die Kroghs die Nordisk Insulin Company. Um ihre Vereinbarung mit den kanadischen Wissenschaftlern einzuhalten, gründeten sie eine gemeinnützige Stiftung, die heute 77 % der Stimmrechtsanteile kontrolliert. Heute ist sie die größte philanthropische Organisation der Welt, größer als die Gates-Stiftung.

„Die Vereinbarung sah vor, dass alle Einnahmen und Erträge aus dem Verkauf von Insulin hier in Skandinavien der Gesellschaft in Form einer Unterstützung für die physiologische und medizinische Forschung zurückfließen sollten“, sagte Mads Krogsgaard, CEO der Novo Nordisk Foundation.

Im Jahr 2023 vergab die Stiftung mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Entwicklung auf der ganzen Welt.

Novo Nordisk sieht sich mit Preisbeschwerden konfrontiert

Novo Nordisk ist seit seiner Gründung auf 600 Milliarden Dollar angewachsen, und dennoch erhält der derzeitige CEO Lars Fruergaard Jørgensen – erst der fünfte in der Geschichte des Unternehmens – ein Gehaltspaket von rund 10 Millionen Dollar, eine Summe, die von seinen US-Kollegen in den Schatten gestellt wird. Wenn man ihn nach dem Druck fragt, den größten Konzern Europas zu leiten, verweist er auf das Mantra des Unternehmens: den Novo Nordisk Way.

* Besteht angesichts des Erfolgs von Novo Nordisk ein „Nokia-Risiko“ für Dänemark?

„Der Novo Nordisk-Weg ist also die Grundidee unserer Gründer. Und Schlüsselelemente, die damit zusammenhängen, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten“, sagte Jørgensen. „Und dabei geht es darum, offen und ehrlich zu sein. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen.“



In den USA jedoch wird es immer lauter, sich über die Kosten von Ozempic und Wegovy zu beschweren, angeführt von Senator Bernie Sanders. Der CEO von Novo Nordisk erschien am 24. September vor Sanders und seinem Senatsunterausschuss.



Sanders kritisierte Jørgensen scharf wegen der Vorwürfe der Preistreiberei und sagte, die US-Preise des Unternehmens seien für diejenigen, die die Medikamente am dringendsten benötigen, unerschwinglich. Novo Nordisks Antwort lautet, dass die Vorteile der Medikamente für die globale Gesundheit den Gesundheitssystemen letztlich Billionen von Dollar einsparen werden. Das Unternehmen macht auch das zersplitterte amerikanische Gesundheitssystem für die hohen Preise verantwortlich.



Ozempic Preis in den USA



Auszug des Artikels



Arzneimittel zum Abnehmen nur auf Privatrezept

Die Kosten für Wegovy® werden derzeit von den Krankenkassen nicht übernommen, weil Arzneimittel zum Abnehmen generell nicht erstattet werden. Die Verordnung muss auf Privatrezept erfolgen. In den USA bewegen sich die Kosten übrigens in ganz anderen Dimensionen: Hier beträgt der Preis für die Höchstdosis 1.350 US-Dollar. Da kommt man in Deutschland noch vergleichsweise günstig weg. Dennoch bleibt Abnehmen mit medikamentöser Unterstützung eine Frage des Geldbeutels.



Ozempic® hingegen ist in der Stärke 0,5 mg ebenfalls für etwa 20 Euro pro Dosis zu haben (80,86 Euro für einen Pen mit vier Dosen). Steigt man bei Ozempic® auf die Dreier-Packung um, wird es noch etwas günstiger: Sie kostet 220,03 Euro für 3x4 Dosen, was etwas mehr als 18 Euro pro Dosis entspricht.18.07.2023



