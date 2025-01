Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

rheinlandfuchs schrieb heute 03:25

Was die vier großen deutschen Wohnimmobilienkonzerne angeht (Deutsche Wohnen beachte ich dabei bewusst nicht), werde ich mich wohl auf Vonovia beschränken. Vonovia hat ein recht breit diversifiziertes Portfolio mit vielen Wohnungen in A-Lagen. Ich werde mich noch etwas näher mit den Auswirkungen realistischer Zinssätze beschäftigen.



Ein paar Worte zu den Konkurrenten LEG und TAG, sowie GCP. Die LEG hat 80% ihres Portfolios in NRW. Das ist nicht per se schlecht, aber man muss NRW verstehen. Es gibt absolute Spitzenlagen (Düsseldorf, Münster, Aachen, große Teile Kölns, etc.). Aber es gibt eben auch das absolute Gegenteil (Gelsenkirchen, Duisburg, Essener Norden, im allgemeinen das Ruhrgebiet, Bergheim, etc.). Leider hat die LEG einen großen Teil ihres Bestandes in den eher herausfordernderen Gegenden, oder wie die LEG es nennt "high-yielding markets". In A-Lagen ist es ein No-Brainer, Balkone anzuständern oder wertsteigernde Maßnahmen durchzuführen - das habe ich in kurzer Zeit durch höhere Mieten wieder drin. In Gelsenkirchen rechnet sich das hingegen nicht. Gerade energetische Sanierungen können hier richtig ins Gewicht gehen. Die LEG scheidet deshalb für mich aus.



Bei der TAG ist es im Prinzip ähnlich. Hier sind es ländliche Lagen und strukturschwache Großstädte in Ostdeutschland. Es gibt nur wenige positive Ausnahmen (z.B. Leipzig). Interessant ist der Ansatz der TAG, in Polen in den nächsten Jahren einen Bestand von 10.000 Wohnungen aufzubauen. Ich halte viel von Polen, aber die 85.000 deutschen Wohnungen der TAG möchte ich nicht im Portfolio haben.



Anders stellt sich die Lage bei Grand City Properties dar. Hier setzt man viel auf A-Lagen und B-Lagen mit Potential, sowie auf ein paar Objekte in London. Es gibt aber wohl eine teure Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit, die vom Unternehmen ausgegeben wurde und einigen Investoren Kopfzerbrechen bereitet. Hier werde ich mich noch genauer mit befassen müssen.