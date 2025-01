Dax startet vor Inflationsdaten leicht im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.950 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Infineon und Daimler Truck, am Ende Rheinmetall, MTU und Airbus."So langsam kehrt an den europäischen Finanzmärkten die Normalität nach den vergangenen Feiertagen zurück", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "In Asien waren ebenfalls wieder alle Länder mit von der Partie und fangen an, die derzeitige Gemengelage in den Aktienkursen einzureisen." Im Fokus stünden weiterhin die Geldpolitik der großen Notenbanken, die geplanten Stimulationsmaßnahmen Chinas, die Entwicklung des privaten Konsums und die zukünftige Dynamik des Megatrends KI."Für den Dax dürften heute die Verbraucherpreise in Deutschland wichtig werden", so Lipkow. "Insgesamt dürfte sich jedoch das vorsichtige Vortasten weiter fortsetzen. Es fehlt an schlagkräftigen Kaufargumenten für die Gesamtheit der Dax-Unternehmen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,0338 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9673 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,17 US-Dollar; das waren 34 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.