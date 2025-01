Microsoft baut die größte KI-Infrastruktur der Welt

In einem Blog-Beitrag am Freitag erklärte Brad Smith, Vizepräsident und Präsident von Microsoft, dass mehr als die Hälfte dieser Investitionen in den Vereinigten Staaten erfolgen wird. Microsofts Geschäftsjahr endet im Juni 2025, und die geplanten Investitionen sollen den Ausbau der KI-Infrastruktur erheblich vorantreiben.

Der Tech-Gigant Microsoft kündigte an, im Geschäftsjahr 2025 eine Rekordsumme von 80 Milliarden US-Dollar in den Bau von Rechenzentren zu investieren, die speziell für KI-Anwendungen ausgelegt sind. Diese massive Investition verdeutlicht, wie ernst es das Unternehmen mit seiner Führungsrolle im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) meint.

"Heute führen die Vereinigten Staaten das globale KI-Rennen an – dank privater Investitionen und der Innovationskraft amerikanischer Unternehmen, von dynamischen Start-ups bis hin zu etablierten Konzernen", schrieb Smith.

Strategische Partnerschaften und KI-Expansion

Microsoft hat sich bereits mit seiner Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, eine Schlüsselrolle in der KI-Branche gesichert. Die Partnerschaft hat das Unternehmen in die Lage versetzt, generative KI-Funktionen in seine Produkte wie Windows, Teams und Office zu integrieren. Neben OpenAI arbeitet Microsoft auch mit aufstrebenden Unternehmen wie Anthropic und xAI zusammen.

Der Wettlauf um leistungsfähige KI-Modelle hat die Nachfrage nach Nvidia-Grafikprozessoren, die für das Training und den Betrieb dieser Modelle benötigt werden, explodieren lassen. Mit über 13 Milliarden Dollar an Investitionen in OpenAI und dem Aufbau eigener KI-Plattformen scheint Microsoft entschlossen, seine Führungsposition weiter auszubauen.

Geopolitische Herausforderungen und der Wettbewerb mit China

Smith betonte, dass die USA nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der internationalen Vermarktung ihrer KI-Technologien eine führende Rolle spielen müssen. Dabei warnte er vor Chinas zunehmendem Einfluss, insbesondere durch subventionierte Chip-Lieferungen und den Bau lokaler KI-Rechenzentren in Entwicklungsländern.

"China erkennt klugerweise, dass Länder, die auf chinesische KI-Plattformen standardisieren, wahrscheinlich langfristig davon abhängig bleiben werden", schrieb Smith.

Als Reaktion forderte Smith von der US-Regierung verstärkte Bildungsinitiativen und Maßnahmen zur Förderung amerikanischer KI-Technologien im Ausland: "Die beste Antwort auf den Wettbewerb besteht nicht darin, sich zu beschweren, sondern sicherzustellen, dass wir das Rennen gewinnen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

