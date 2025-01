Immer mehr Deutsche nutzen Augmented Reality

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Deutsche nutzen sogenannte Augmented-Reality-Anwendungen. Inzwischen verwenden mehr als ein Viertel der Deutschen (28 Prozent) mindestens eine AR-Anwendung, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervorgeht.



Damit gab es im Vergleich zum Vorjahr 2023 (19 Prozent) einen Anstieg von fünf Prozent. Besonders unter den Jüngeren ist die Technologie beliebt: Unter den 16- bis 29-Jährigen nutzen aktuell sogar 43 Prozent AR, unter den 30- bis 49-Jährigen 41 Prozent. Nach Einschätzung der Deutschen wird die Bedeutung von AR zukünftig noch zunehmen: Insgesamt ist die Hälfte der Bundesbürger (49 Prozent) überzeugt, dass AR in zehn Jahren nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sein wird.





Bisher sind es nach wie vor hauptsächlich Kamerafilter sowie Spiele, für die AR eingesetzt wird: 15 Prozent der Deutschen nutzen bisher Kamerafilter von sozialen Netzwerken, mit denen sich zum Beispiel in Fotos oder Videos virtuelle Inhalte wie lustige Ohren oder Brillen einblenden lassen.Die weiteren Anwendungsmöglichkeiten von AR werden bislang jedoch kaum genutzt. Je vier Prozent der Deutschen verwenden AR beim Online-Shopping, zum Beispiel, um sich Produkte lebensecht in der realen Umgebung anzusehen, beziehungsweise haben AR in Museen, Ausstellungen oder auf Messen verwendet. Ebenfalls vier Prozent nutzen AR zur Navigation.Für die Erhebung befragte Bitkom Research von der 13. bis zur 18. Kalenderwoche 2024 telefonisch 1.149 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.