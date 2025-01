AIXTRON - Aktie im Rampenlicht - 06.01.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -7,49 % verkraften.

Mit einer Performance von +6,73 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,60 % geändert.

Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber des Halbleitersektors. Am Montag ging es deutlich nach oben, nachdem Microsoft in einem Blogeintrag geschrieben hatte, allein im bis Ende Juni …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist mit moderaten Gewinnen in die erste volle Handelswoche des Jahres gegangen. Der Leitindex versuchte im frühen Handel erneut den Sprung über 20.000 Zähler. Am Freitag war der Dax zum Handelsschluss an dieser runden Marke gescheitert. …