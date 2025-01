dynaCERT beruft Seth Baruch in sein Advisory Board und Carbonomics implementiert die Verra-Projekte für Emissionsgutschriften

Seth Baruch ist eine innovative Führungskraft im Bereich Nachhaltigkeit mit einer beindruckenden Erfolgsbilanz bei der weltweiten Implementierung von Projekten zu sauberer Energie. Er verfügt über tiefgehendes Verständnis in der Energiebranche und in neuen Technologien, besonders im Hinblick auf erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Energiespeicher. Er baute ein Unternehmen im Bereich Emissionshandel auf, erweiterte und veräußerte dieses Unternehmen und hatte die direkte Verantwortung für Projekte, die jedes Jahr Millionen Tonnen von Treibhausgasemissionen reduzieren.

Seit vierzehn (14) Jahren unterstützt Carbonomics Unternehmen in den USA und in internationalen Emissionshandelsmärkten bei der Realisierung ihres Klimakompensationspotenzials. Carbonomics identifiziert Chancen zur Reduktion von Treibhausgasen, bestimmt, wie Projekte Klimakompensation generieren können und begleitet Unternehmen durch den gesamten Prozess, von Projektbeginn bis zu jährlicher Verifizierung. Carbonomics ist ein Marktführer in der Entwicklung von Klimakompensationsprojekten und innovativen Technologien. Unternehmen wenden sich an Carbonomics, wenn sie neue Carbon Assets auf den Markt bringen wollen. Und mit der rasanten Entwicklung von Technologien mit geringer Kohlenstoffbilanz, wie z.B. dynaCERTs HydraGEN- Technologie, bringt Carbonomics dem Emissionsmarkt diese Innovation.

Herr Seth Baruch, ein Mitglied von dynaCERTs Advisory Board und CEO von Carbonomics, äußerte sich: „Das Verkehrswesen stellt eine Herausforderung im Bereich Emissionsreduzierung dar, und ich freue mich darauf, mit dem Team von dynaCERT an seinen Emissionsgutschriften zu arbeiten und in dem Unternehmen als Mitglied des Advisory Boards tätig zu sein“.

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President & Director und CFO von dynaCERT, erläuterte: „Aufgrund der globalen Bedeutung der Reduktion von Kohlenstoffemissionen muss dieser Prozess professionell und effektiv erfolgen. Ich heiße Seth herzlich beim dynaCERT-Team willkommen. Sein Engagement und seien weitreichende Erfahrung in der Implementierung von Emissionsgutschrift-Projekten passt genau zu unseren Zielen, Verwendern von Dieselmotoren die Möglichkeit zu geben, sich an der Reduzierung der globalen Erderwärmung zu beteiligen.“

Seite 2 ► Seite 1 von 4